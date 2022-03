Dune : le scénariste évoque une trilogie de films

On savait déjà que "Dune 2" arrivera l'année prochaine dans les cinémas, on sait maintenant que les plans de la Warner et de Denis Villeneuve vont plus loin. En effet, John Spaihts, scénariste de "Dune" et de sa suite, a fortement suggéré qu'un troisième film pourrait bien voir le jour.

Dune, tout un univers en développement

À la manière des plans qu'élabore Warner pour développer le nouveau monde ouvert par The Batman, l'univers de Dune devrait aller bien au-delà de la suite annoncée pour octobre 2023. En effet, dans une interview accordée à The Playlist, le scénariste du premier film John Spaihts, qui l'a co-écrit avec Eric Roth et Denis Villeneuve, a donné des informations précieuses sur ce que l'avenir nous réserve.

Dune ©Warner Bros.

Pour rappel, il y a le roman Dune de Frank Herbert, publié en 1965 et dont le film de Denis Villeneuve est l'adaptation de la première partie, mais il y a surtout un cycle Dune. Celui-ci comprend six romans, dont le deuxième et le troisième, Le Messie de Dune et Les Enfants de Dune semblent ainsi avoir toute l'attention des studios Warner.

Un troisième film très probable

Dans Dune, on découvre Paul Atréides (Timothée Chalamet), sa mère Dame Jessica (Rebecca Ferguson), et leur rencontre avec les Fremen. Et particulièrement avec Chani (Zendaya), jeune fille que Paul a vu plusieurs fois dans ses visions. Dans la suite de l'histoire et donc le prochain film, Paul et Chani vont s'unir, et ensemble mener une guerre contre les Harkonnen et les forces de L'Empereur. Une histoire qui ne devrait pas en rester là, comme John Spaihts le suggère.

Je travaille actuellement sur "Dune 2", mais pas seulement, aussi sur d'autres projets pour le cinéma, dont on parle beaucoup. Mais je n'ai pas l'autorisation d'en dire beaucoup plus. C'est un monde très riche dans lequel jouer, et je pense qu'il présente plein d'opportunités de nouvelles histoires, dans plusieurs directions.

Sans pouvoir en dire plus, le scénariste va cependant quand même aller plus loin. Il rebondit ainsi sur une déclaration de Denis Villeneuve à l'automne 2021, où le cinéaste évoquait lui-même son intérêt pour un troisième film Dune.

Denis a sérieusement évoqué "Le Messie de Dune", qui pourrait être la conclusion d'une trilogie. "Le Messie de Dune" est un roman très intéressant, qui d'une certaine manière déconstruit "Dune" et est une fable morale encore plus forte que "Dune", sur les dangers du mélange entre la religion et la politique, les risques de suivre des leaders charismatiques, et la lutte dangereuse et éternelle entre les individus et les institutions. (...) Je pense que oui , il y a des élans séduisants vers le futur et qui suggèrent qu'on n'en a pas fini avec cet univers. Même si la fin du roman Dune, qui sera aussi la fin du second film, est une conclusion très satisfaisante.

Un projet de série HBO Max aussi en développement

On peut prendre John Spaihts très au sérieux. En effet, le scénariste devait initialement être le showrunner de la série Dune : The Sisterhood, mais il a dû s'en détacher pour justement se concentrer sur les projets Dune au cinéma.

Avec un tournage prévu cet été pour Dune 2, et Denis Villeneuve ayant indiqué que son scénario était quasiment terminé, il y a donc fort à parier qu'en ce moment John Spaihts planche déjà sur la conception d'un troisième film, basé sur Le Messie de Dune. Avant, peut-être de s'attaquer à l'adaptation de la suite, Les Enfants de Dune, qui se concentre sur les jumeaux de Paul et Chani ? Comme celle-ci le déclarait à la fin de Dune : "Ce n'est que le commencement..."