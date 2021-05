Dune : comment Dave Bautista s'est retrouvé dans le film ?

Prévu pour cette année, "Dune" est l’un des films les plus attendus de 2021. Le film dispose avant toute chose d’un casting absolument pléthorique, dont Dave Bautista fait bien évidemment partie. Pour l’ex-catcheur, sa présence dans le blockbuster est une nouvelle grande étape dans sa carrière.

Et de trois !

Troisième adaptation du célèbre roman de science-fiction écrit par Frank Herbert en 1965, Dune de Denis Villeneuve pourrait enfin être la bonne. En effet, les précédentes fictions n’avaient pas forcément eu le succès escompté, en particulier celle de David Lynch qui fait toujours cauchemarder ce dernier. Œuvre pléthorique mais surtout extraordinaire, cette nouvelle adaptation est très attendue par les connaisseurs du livre ainsi que les néophytes. Certes, Denis Villeneuve dispose jusqu’ici d’un parcours quasi sans faute, mais même Lynch a échoué sur ce projet. C’est dire la pression qui pèse sur ses épaules.

Dune ©Legendary Pictures

Au sein de Dune, Dave Bautista jouera un rôle important puisqu’il incarnera Glossu Rabban, un personnage profondément lié au grand méchant du film puisqu’il est son neveu. Surnommé "The Beast", il est réputé pour sa cruauté et son sadisme extrêmes envers la population. Habitué à des rôles physiques, l’acteur a su ces dernières années étoffer son jeu. Une nouvelle fois, comme dans Les Gardiens de la Galaxie, l’ex-catcheur devra sans doute allier muscles et palettes d’émotions.

Bautista ravi de jouer dans Dune

De plus en plus sollicité sur de gros projets, Bautista est particulièrement fier de pouvoir jouer dans celui de Villeneuve. Les deux hommes avaient déjà collaboré par le passé, à l’occasion de Blade Runner 2049, dans lequel l’acteur fait une apparition très remarquée. Bien que son passage soit court, il a fait forte impression auprès du réalisateur qui l'a contacté plus tard pour jouer dans Dune. Un film dans lequel l’acteur rêvait d'apparaître. Au micro de Collider, il se confie sur le moment où Villeneuve l’a contacté pour incarner Glossu Rabban :

Avec mon agent, on suivait ce film depuis des mois parce que je voulais vraiment en faire partie. Je n'ai pas directement appelé Denis car je ne voulais pas être ce genre de mec qui faisait : "Hey, Denis. Tu as un rôle pour moi ?" Au final, c'est lui qui m'a appelé. Il m’a juste demandé si j'étais disponible pour jouer ce personnage. J’étais tellement décontenancé que je ne l’ai pas fait attendre avant de dire oui.

L’acteur a en en effet de quoi être heureux actuellement. En plus de Dune, l’acteur a été embauché récemment pour jouer dans le deuxième volet d’A couteaux tirés. Sans oublier qu’il sera prochainement à l’affiche du film Netflix Army of the Dead. En outre, l’acteur est très attendu l’année prochaine pour interpréter, peut-être pour la dernière fois, Drax dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Vaste programme, pour celui qui était quasi inconnu du grand public il y’a encore 7 ans.

Vous pourrez donc retrouver Bautista et Dune dans les salles à partir du 15 septembre prochain.