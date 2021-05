À couteaux tirés 2 : Dave Bautista rejoint le casting

Lentement, mais sûrement, le second volet d’ « À couteaux tirés » continue à avancer. Ainsi, en plus du retour de Daniel Craig dans le rôle principal, le casting comptera également Dave Bautista. Un nouveau projet donc, pour un acteur déjà surbooké.

À couteaux tirés 2 : le pari fou de Netflix

Sorti en 2019, À couteaux tirés avait été un succès monstrueux avec 311 millions de dollars de recettes récoltés, pour un budget de 40 millions. Une vraie renaissance critique et commerciale donc, pour un Rian Johnson lessivé après avoir été plongé dans la boue suite à son travail discutable sur Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi. Avec son casting gigantesque, son intrigue à la Cluedo, et son protagoniste digne successeur d’Hercule Poirot et Sherlock Holmes (Daniel Craig énorme dans le rôle du détective Gerard Blanc), le film a livré les clés d’une future grande franchise.

Netflix ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisqu’elle a racheté à prix d’or l’œuvre créée par Johnson pour en faire une licence armée de suites qui s’installera dans la durée sur la plateforme. Un véritable braquage qui a d’ailleurs vu Daniel Craig et Rian Johnson toucher un véritable pactole dans la foulée. Si pour le second volet, l’acteur et le réalisateur seront de nouveau de la partie, on sait maintenant qu’une autre grande star s'ajoutera dans l'équation.

Bautista Bomb

Selon Deadline, Dave Bautista sera donc de la partie pour À couteaux tirés 2. L’un des acteurs phares de la saga Les Gardiens de la Galaxie rejoint ainsi Daniel Craig dans un rôle encore mystérieux. Ils s'étaient déjà donné la réplique en 2015 dans Spectre. Habitué aux rôles de déménageurs en raison de son physique, l’acteur a su toutefois amener sa palette très personnelle, comme le prouve son personnage de Drax dans le MCU.

Les Gardiens de la Galaxie ©Marvel Studios

Alors qu’il est peut-être sur le point de dire adieu aux Gardiens de la Galaxie, Dave Bautista trouve donc un nouveau projet très ambitieux. On rappelle d’ailleurs qu'au cours de cette année 2021, il sera présent dans les films Dune et Army of the Dead (également prévu sur Netflix). Sans oublier que les prochaines années, on le retrouvera dans Thor : Love and Thunder et Les Gardiens de la Galaxie vol.3.

Vous n’avez donc pas fini de manger du Bautista d’ici les prochains mois.