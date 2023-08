Dune 2 : le report du film est confirmé

C’était attendu, et c’est désormais officiel. En raison de la grève qui secoue actuellement Hollywood, Warner Bros. a décidé de décaler la sortie de "Dune : Deuxième partie".

Les fans vont devoir patienter plus longtemps pour Dune 2

Après la très bonne réception de Dune à sa sortie en 2021, les fans attendent de pouvoir découvrir sa suite. Après les événements du premier film, on retrouvera Paul Atreides s’unissant à Chani et aux Fremen afin de se révolter contre ceux qui ont anéanti sa famille. Paul devra toutefois faire un choix entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers.

Dune : Deuxième partie ©Warner Bros.

À l’origine, Dune 2 devait sortir le 1er novembre 2023. Mais il y a quelques semaines, nous apprenions que le long-métrage pourrait être impacté par la grève massive qui a actuellement lieu à Hollywood, en voyant sa date de sortie être repoussée. Et le report du film de Denis Villeneuve vient de se confirmer.

Une sortie décalée à mars 2024

Warner Bros. vient de confirmer le report de Dune 2. Le film arrivera maintenant dans les salles françaises le 13 mars 2024. Selon Deadline, il pourrait toutefois être projeté avant à la prochaine Berlinale, qui aura lieu du 15 au 25 février 2024. Il est aussi possible que le long-métrage soit montré au public du SXSW, le festival d’Austin dont la prochaine édition se tiendra du 8 au 16 mars.

En tout cas, sur le calendrier des sorties des gros films à venir, Dune 2 prend la place de Godzilla x Kong : The New Empire. Car celui-ci a lui aussi une nouvelle date de sortie, fixée au 10 avril 2024. Grâce à ce décalage, le long-métrage de Villeneuve ne fait face à la concurrence d’aucun autre gros film à sa nouvelle date de sortie.

Trois autres films gardent leur date de sortie

Après avoir réfléchi à cette possibilité pendant plusieurs semaines, la Warner a donc décidé de décaler Dune 2. En revanche, le studio n’a pas pris la même décision pour deux autres films. Aquaman et le Royaume perdu et La Couleur pourpre auraient tous les deux aussi pu être décalés. Mais selon Deadline, ce ne sera pas le cas, même si la grève à Hollywood se poursuit encore longtemps. Ils sortiront respectivement le 20 décembre 2023 et le 24 janvier 2024. Prévu pour le 13 décembre prochain, Wonka maintient lui aussi sa date de sortie.