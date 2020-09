Dune : Jason Momoa promet des combats hallucinants

"Dune" est l'un des films les plus attendus de cette fin d'année 2020. Jason Momoa, qui interprète Duncan Idaho dans cette nouvelle version de Denis Villeneuve promet que les combats seront absolument renversants.

La nouvelle version de Dune

À la base, Dune est un roman de Frank Herbert sorti en 1965. Un énorme classique de la science-fiction adapté au cinéma par David Lynch en 1984. Une version qui divise les fans et les cinéphiles. Warner Bros a donc décidé de produire une nouvelle adaptation confiée à Denis Villeneuve, le réalisateur visionnaire de Prisoners et de Premier Contact. Pour l'occasion, le cinéaste s'entoure d'un casting impressionnant notamment composé de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Javier Bardem ou encore Jason Momoa. La première bande-annonce dévoilée il y a quelques jours, a encore un peu plus fait monter la hype.

Des scènes de combats renversantes

L'acteur Jason Momoa a interprété de nombreux personnages badass au cour de sa carrière. Lui qui a joué dans Game of Thrones, dans Frontier, qui a incarné Conan et Aquaman, est habitué aux rôles musclés et aux scènes d'action. Pourtant, il promet, que jamais au cour de son expérience professionnelle, il n'a atteint un tel degré de beauté dans ses chorégraphies :

Je n'ai jamais travaillé avec un réalisateur de cette envergure. Denis est un génie cinématographique, et généralement, toutes les actions que j'ai réalisées sont inédites. Ce sont des mouvements que je n'ai jamais fait auparavant. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau dans une scène de combat. Alors merci Denis.

Même si Dune n'est pas à proprement parlé un film d'action, il contiendra quelques séquences de combats. Denis Villeneuve s'est même arrêté sur cet attrait du film :

J'ai développé avec notre coordinateur de cascades et nos chorégraphes une façon de combattre qui se rapproche d'un jeu d'échecs. Lorsque vous combattez quelqu'un avec un bouclier, l'idée est de le distraire avec des mouvements à l'avance. C'est une façon totalement différente de combattre. C'est comme une partie d'échecs, vous devez planifier à l'avance ce que vous voulez faire.

La description de Denis Villeneuve associée à l'enthousiasme de Jason Momoa laissent présager des combats d'anthologies. L'équipe technique et la Warner promettent également que Dune ne ressemblera à rien de ce qui a été fait auparavant. Ainsi, la barre est placée très haute et Denis Villeneuve n'a plus le droit à l'erreur.