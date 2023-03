Dwayne Johnson dévoile ses retrouvailles touchantes avec Brendan Fraser

Dwayne Johnson a largement salué le retour en grâce de Brendan Fraser dans "The Whale". Lors de la 95e cérémonie des Oscars, l'ancien catcheur a pu féliciter de vive voix le comédien récompensé pour sa performance.

La renaissance de Brendan Fraser

Après avoir enchaîné les films dans les années 1990 et 2000, de Radio Rebels à Voyage au centre de la Terre en passant par La Momie et Endiablé, Brendan Fraser connaît plusieurs années très compliquées. Lorsqu'il tourne La Momie : La Tombe de l'empereur Dragon, sorti en 2008, le comédien sent que son corps le lâche, comme il l'explique à GQ en 2018 :

J'ai trop essayé de tout donner, c'est devenu destructeur.

L'acteur accumule les problèmes de santé, multiplie les allers-retours à l'hôpital et subit plusieurs opérations chirurgicales, dont un remplacement partiel du genou. Brendan Fraser aurait par ailleurs été victime d'une agression sexuelle en 2003, lors d'un déjeuner de l'Hollywood Foreign Press Association. Le comédien sombre ensuite dans la dépression et traverse une période professionnelle compliquée, jusqu'à son retour en grâce avec The Whale.

Charlie (Brendan Fraser) - The Whale ©ARP Sélection

Dans le film de Darren Aronofsky, il prête ses traits à Charlie, un enseignant qui souffre d'obésité morbide et de dépression. Reclus dans son appartement, il cherche à renouer le contact avec sa fille Ellie (Sadie Sink). Sa performance vaut notamment à Brendan Fraser d'être honoré au Festival de Toronto et récompensé par l'Oscar du Meilleur acteur.

Les retrouvailles avec Dwayne Johnson

Un come-back qui a visiblement beaucoup touché Dwayne Johnson, qui a fait ses débuts au cinéma à ses côtés dans Le Retour de la momie. Après la standing ovation réservée à Brendan Fraser à la Mostra de Venise, la star de Jungle Cruise et Black Adam déclarait :

Ça me rend tellement heureux de voir cette belle ovation pour Brendan. Il m'a soutenu dans sa franchise La Momie pour mon tout premier rôle, qui a lancé ma carrière à Hollywood. Je te souhaite plein de succès mon frère et félicitations à mon pote Darren Aronofsky.

Le 12 mars 2023, Dwayne Johnson a pu féliciter en personne son ancien partenaire à la 95e cérémonie des Oscars. Sur Instagram, l'ancien catcheur a partagé une vidéo de leurs retrouvailles, accompagnée d'un message touchant :