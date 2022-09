The Whale : Dwayne Johnson rend hommage à Brendan Fraser, son partenaire du "Retour de la momie"

Brendan Fraser est de retour sur le devant de la scène avec "The Whale". Sa performance dans le drame de Darren Aronofsky a été largement saluée à la Mostra de Venise, ce qui a provoqué la joie de son ancien partenaire Dwayne Johnson.

The Whale : le grand retour de Brendan Fraser

Après avoir tourné sous la direction de Steven Soderbergh sur No Sudden Move et en attendant de découvrir sa collaboration avec Martin Scorsese sur Killers of the Flower Moon, Brendan Fraser sera prochainement à l'affiche de The Whale, le nouveau film de Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, Black Swan). Un drame présenté au Festival de Venise 2022, et pour lequel le comédien de retour sur le devant de la scène a reçu une standing ovation de plusieurs minutes.

Dans cette adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Samuel D. Hunter, la star de La Momie prête ses traits à Charlie, un professeur d'anglais qui a abandonné sa famille pour vivre avec son amant. Depuis la mort de ce dernier, il souffre d'obésité morbide en raison d'une addiction à la nourriture. Dans l'incapacité de se déplacer sans assistance, il met tout en oeuvre pour renouer le contact avec sa fille Ellie (Sadie Sink).

Charlie (Brendan Fraser) - The Whale ©ARP Sélection

Pour ce rôle qui s'annonce bouleversant, Brendan Fraser a dû porter un costume allant de 25 à 150 kilos. Une transformation qui n'a pas laissé le public de la Mostra de Venise indifférent. Face aux applaudissements, le comédien était ému aux larmes. Sa réaction a apparemment touché son ancien partenaire Dwayne Johnson, auquel il a donné la réplique dans Le Retour de la momie.

Le tendre message de Dwayne Johnson

Lorsqu'il incarne le Roi Scorpion dans le blockbuster de Stephen Sommers sorti en 2001, Dwayne Johnson tient son premier rôle au cinéma. Alors essentiellement connue sous le pseudonyme de "The Rock", la future star de Jumanji : Bienvenue dans la jungle et Fast & Furious : Hobbs & Shaw est à l'époque un poids lourd de la WWE. Et pour ses débuts dans le septième art, le catcheur peut compter sur le soutien de Brendan Fraser, comme il l'a rappelé dans un tweet ce 5 septembre 2022 :

Ça me rend tellement heureux de voir cette belle ovation pour Brendan. Il m'a soutenu dans sa franchise La Momie pour mon tout premier rôle, qui a lancé ma carrière à Hollywood. Je te souhaite plein de succès mon frère et félicitations à mon pote Darren Aronofsky.

The Whale est à découvrir dès le 22 février 2023 au cinéma et Brendan Fraser fait d'ores et déjà partie des favoris pour l'Oscar du Meilleur acteur l'an prochain.