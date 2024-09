Dwayne Johnson et Chris Evans doivent sauver le Père Noël dans cette prochaine comédie d'action

Alors que "Red One" sortira dans moins de deux mois aux États-Unis, la comédie d’action de Noël avec Dwayne Johnson et Chris Evans vient de s’offrir un nouveau trailer.

Dwayne Johnson et Chris Evans font équipe dans Red One

Cette année, l’un des films de Noël sera Red One. Après l’enlèvement du Père Noël, son chef de la sécurité devra s’associer avec un chasseur de primes pour retrouver sa trace et sauver les fêtes de fin d’année. Red One sera l’occasion de découvrir pour la première fois Dwayne Johnson et Chris Evans ensemble à l’écran. À leurs côtés, on verra entre autres Lucy Liu, Kiernan Shipka ou encore J.K. Simmons. Moins de deux mois avant la sortie du film, celui-ci vient s’offrir une nouvelle bande-annonce.

Nouveau trailer pour le film de Jake Kasdan

Les nouvelles images de Red One nous montrent le moment où le chasseur de primes joué par Chris Evans se fait enlever avant de se voir confier la mission de retrouver la trace du Père Noël. Il découvre alors un monde qui lui est totalement inconnu. On y voit notamment un ours polaire capable de parler ou différents monstres qui sont présentés comme particulièrement dangereux. Le chef de la sécurité du Père Noël possède aussi un bracelet capable de multiplier la taille de petits jouets et de leur donner vie.

Un long-métrage qui a fait parler de lui

Pour rappel, le film de Jake Kasdan a fait parler de lui il y a quelques mois. La faute à l’une de ses stars, Dwayne Johnson. L’acteur aurait eu de nombreux retards de plusieurs heures. Certains jours, il ne serait même pas venu tourner ses scènes. À cause de cela, le tournage du long-métrage aurait été repoussé plusieurs fois, et sa production aurait été chaotique. Cela aurait aussi provoqué une explosion des coûts du film, qui auraient largement dépassé les estimations de départ.

Quoi qu’il en soit, le tournage de Red One a été bouclé, et le film est donc désormais prêt à être montré. Il sortira dans les salles américaines le 15 novembre prochain. Il n'y a pas encore d'informations quant à une sortie en France, mais on peut s'attendre à une arrivée prochaine sur Prime Video puisqu'il s'agit d'une production d'Amazon MGM Studios.