Dwayne Johnson se met au rap (et il s'en sort bien)

Ancien catcheur et désormais superstar du cinéma, Dwayne Johnson a trouvé le temps pour s'essayer à un autre exercice : le rap. L'acteur a signé une apparition ainsi qu'un couplet sur "Face Off" de Tech N9ne, et il s'en sort plutôt bien.

Dwayne Johnson s'essaie au rap

La réputation de Dwayne Johnson n'est plus à faire. S'il n'a pas connu la gloire directement après ses débuts en tant qu'acteur, il est aujourd'hui l'une des grandes stars d'Hollywood. On le connaît principalement dans le domaine du pur divertissement, avec des films qui sont souvent des réussites au box-office. Par exemple, on l'a vu l'été dernier dans Jungle Cruise. Le 12 novembre prochain, il sera à l'affiche de Red Notice, un long-métrage d'action attendu sur Netflix, avec Gal Gadot et Ryan Reynolds. Dwayne Johnson excelle dans son registre et il joue souvent avec son physique de bodybuilder.

John Hartley (Dwayne Johnson) - Red Notice ©Netflix

On a des chances de continuer à le suivre souvent sur les écrans dans les années à venir et c'est dernièrement dans un exercice très différent qu'il s'est illustré. L'acteur vient de signer une apparition dans le clip Face Off du rappeur Tech N9ne (en une d'article). Dwayne Johnson est invité en featuring sur le son, en compagnie de Joey Cool et King Iso. Il n'est absolument pas venu pour faire de la figuration puisque "The Rock" a carrément lâché un couplet pour boucler le morceau.

Une performance loin d'être ridicule

Tech N9ne est connu des amateurs de rap pour avoir un flow ciselé et une technique affûtée. Il démontre encore tout son savoir-faire sur Face Off. Bien évidemment, on n'attendait pas de Dwayne Johnson qu'il nous sorte une performance similaire. Mais on doit avouer qu'il s'en tire avec les honneurs, en étant agressif et en affichant une belle attitude. Sa place sur le morceau a été définie avec intelligence car il débarque pour le bouquet final, avec des muscles saillants et un débardeur de circonstance.

À l'instar de son homologue Vin Diesel, qui s'est aussi essayé à la musique, Dwayne Johnson a effectué son détour dans le monde de la musique. Une expérience qui agrémente une trajectoire déjà très riche. Avant de se lancer dans le cinéma, il était promis à un bel avenir comme joueur de football américain. C'est ensuite dans le catch qu'il s'est fait connaître du grand public. La suite, on la connaît, et il continue de l'écrire sous nos yeux.