Accrochez-vous : Vin Diesel vient de sortir un single

Il va falloir que l'année 2020 se termine très rapidement parce que chaque semaine nous amène son lot d'improbables surprises. La star du cinéma d'action américain, Vin Diesel, se lance dans la musique et vient dévoiler son single "Feel Like I Do" en ce vendredi 25 septembre.

Vin Diesel s'essaie au chant

Cette fin de semaine est placée sous le signe des reconversions. Ou des expérimentations. Le YouTubeur Squeezie vient de s'offrir une tentative dans le monde de la musique avec la sortie de son premier album. Une bifurcation étonnante mais pas plus que celle de Vin Diesel. L'acteur américain de 53 ans s'est fait un petit plaisir en sortant un single. Oui, oui. On ne l'a pas vu venir et c'est pourtant une réalité. Celui que l'on peut voir dans la saga Fast and Furious ou dans divers films d'action fait parler sa sensibilité au chant. Le titre s'appelle donc Feel Like I Do et affiche des sonorités électroniques dans l'air du temps.

La grosse surprise c'est l'arrivée de Vin Diesel sur le morceau, qui décide de s'illustrer avec sa voix grave. Ça donne un mélange très produit pas forcément désagréable à l'oreille mais l'acteur brille plus devant la caméra en jouant les durs que derrière un micro. Le titre a été fait en partenariat avec le DJ Kygo, qui apporte son savoir-faire pour inventer une mélodie crédible.

https://open.spotify.com/album/3cwKrvtH0vXimPwcHMmW51?si=FggGe766Q1-ZALTUeSEiQQ

Le début d'une nouvelle carrière ?

Pas sûr que ce soit le tube qui va tourner dans toutes les radios du monde. S'il n'est définitivement pas désagréable à écouter, il n'a pas un énorme charme par rapport à ce qu'on peut trouver actuellement dans ce registre. Mais l'acteur aura au moins accompli un rêve qu'il avait depuis un moment. On espère quand même que cette tentative restera un one-shot et qu'il se concentrera davantage sur sa carrière cinématographiques plutôt que sur la conception d'un album. Parce qu'il pourrait maintenant se mettre en tête de signer un titre pour sa franchise adorée, Fast and Furious. Après tout, ils vont bien faire une séquence dans l'espace dans le prochain, on n'est plus à une excentricité près...

Il n'y avait qu'une année comme 2020 pour nous servir une telle situation et, le pire, c'est qu'il reste encore plus de trois mois à vivre. Si on en est au stade où Vin Diesel sort un single, on n'ose imaginer de quoi sera fait l'avenir proche.