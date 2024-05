Dwayne Johnson méconnaissable en combattant MMA sur cette première image

A24 a dévoilé la première image de Dwayne Johnson dans "The Smashing Machine", le prochain film de Benny Safdie consacré au champion MMA Mark Kerr. Emily Blunt apparaît également sur cette photo.

Dwayne Johnson devient Mark Kerr

Dwayne Johnson s'y connait un peu en sport de combat. Même si cela relève davantage du divertissement, l'acteur est tout de même une ancienne star du catch. Et il a récemment participé à WrestleMania XL, le plus grand événement de la WWE. Mais c'est prochainement en légende de la MMA qu'on va retrouver le comédien, puisqu'il a été choisi par Benny Safdie (Uncut Gems) pour incarner Mark Kerr. Né en 1968, ce dernier a été numéro 1 mondial du combat libre de 1997 à 2000, et était surnommé The Smashing Machine. C'est d'ailleurs le titre de ce prochain film, produit par le prestigieux studio indépendant A24.

Celui-ci a d'ailleurs dévoilé une première image, postée sur le compte X (anciennement Twitter) du studio. On y voit Dwayne Johnson sur un ring, prêt à combattre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'acteur apparaît méconnaissable. Non pas au niveau de sa musculature, mais de son visage, avec visiblement l'utilisation de prothèses pour pousser la ressemblance avec Mark Kerr. L'image est à découvrir ci-dessous :

Dwayne Johnson - The Smashing Machine

L'ascension et la chute du champion MMA

The Smashing Machine ne devrait pas raconter uniquement l'ascension et le succès de Mark Kerr, mais aussi sa chute et son addiction aux antidouleurs. À ses côtés, on verra Dawn Staples, l'épouse du champion MMA, incarnée dans le film par Emily Blunt (qui retrouve Dwayne Johnson après Jungle Cruise). Cette dernière apparaît d'ailleurs en bas à droite de l'image, mais est, elle aussi, peu reconnaissable. Pour l'anecdote, rappelons qu'Emily Blunt et Benny Safdie se sont croisés dans Oppenheimer, notamment lors d'une scène où Kitty lance un regard noir à Edward Teller et refuse de lui serrer la main.

Enfin, comme le précise Deadline, on devrait voir Dawn Staples qui, "tout en essayant de construire une vie avec Mark Kerr, a du mal à trouver sa place dans son monde chaotique et contradictoire". On ne sait pas encore quand sortira en France The Smashing Machine. Dwayne Johnson se serait rendu à Cannes pour le Marché du Film dans le but de trouver des acheteurs. Mais rien n'a encore été annoncé pour le moment.