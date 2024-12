Dwayne Johnson totalement transformé pour son nouveau film : Emily Blunt a été bluffée

Dans quelques mois, le grand public pourra découvrir The Smashing Machine au cinéma. Cette production de A24 raconte l’histoire du combattant de MMA Mark Kerr qui « lutte contre la dépendance, la victoire, l'amour et l'amitié durant l’an 2000 », décrit le synopsis.

Pour l’interpréter, le réalisateur Ben Safdie a jeté son dévolu sur Dwayne Johnson. Le choix peut paraître osé tant on a l’habitude de voir l’ancien catcheur jouer les gros bras dans des comédies d’action populaires. Ce sera ainsi l’occasion pour la star de Jumanji : Bienvenue dans la jungle de s’adonner à un genre bien différent : le biopic.

Et cela, l’acteur en a bien conscience. Tout comme sa co-star dans le film, Emily Blunt. L’actrice, que l’on a récemment vu dans Oppenheimer, interprète Dawn Staples, la petite amie de Mark Kerr à l’époque. À en croire ses propos, Dwayne Johnson est impressionnant dans The Smashing Machine.

L’inoubliable interprète de Emily Charlton dans Le Diable s’habille en Prada est actuellement au Festival international du film de la Mer Rouge en Arabie Saoudite pour recevoir un prix pour l’ensemble de sa carrière. Lors d’une conférence (relayée par Variety), Emily Blunt n’a eu que des compliments pour son comparse de Jungle Cruise :

Dwayne est quelqu'un qui, comme vous le savez – non seulement à cause de sa taille colossale, mais aussi de qui il est – n'a jamais vraiment eu l’opportunité de disparaître , et il est méconnaissable dans le film. Et c’est un film incroyablement intense – oui, centré sur la vie de ce vrai combattant de MMA Mark Kerr – toutes ses luttes contre les dépendances, ses relations. C’était, encore une fois, une expérience incroyablement immersive, très intense et très émotionnelle, et il y est extraordinaire