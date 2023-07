"Écoute-moi bien, enfo***" : Ron Perlman explose dans une vidéo lunaire

La tension est à son comble à Hollywood, paralysé par une grève des scénaristes et des actrices et acteurs. L'acteur Ron Perlman s'est ainsi largement emporté dans une vidéo où se mêlent insultes et menaces à peine dissimulées. Des propos en images devenus viraux, sur lesquels l'acteur est ensuite revenu.

Ron Perlman en a gros

L'acteur américain Ron Perlman, notamment célèbre pour les films Hellboy et la série Sons Of Anarchy, a apporté son grain de sel à la double grève historique qui met actuellement Hollywood à l'arrêt. On peut même parler de grain de gros sel, très gros sel, puisque c'est sur Instagram que l'acteur s'est livré à une diatribe très violente contre les patrons des studios représentés par l'AMPTP et opposés à la WGA et la SAG-AFTRA, les organisations représentant respectivement les scénaristes et les acteurs et actrices d'Hollywood.

L'enfo*** qui a dit "on va continuer jusqu'à ce que les gens commencent à perdre leurs maisons et leurs appartements"... Écoute-moi bien, enfo***. Il y a beaucoup de raisons de perdre sa maison. Des raisons financières. Des raisons de karma. Et aussi... comprendre qui a dit ça. Et on sait qui a dit ça. Et où il vit. Il y a beaucoup de raisons de perdre sa maison. Tu as souhaité ça pour des gens, tu as souhaité que des familles soient affamés, pendant que tu te fais 27 put*** millions de dollars par an à ne rien créer. Fais attention, enfo***, fais vraiment attention. Parce que c'est le genre de conneries qui peut foutre la merde.

S'il ne le nomme pas, Ron Perlman a quelqu'un en particulier dans le viseur de sa mitrailleuse. Il fait référence à des propos attribués à des dirigeants de grands studios et rapportés par Deadline, qui semblent indiquer que les studios ont une approche cynique des négociations, comptant sur l'épuisement financier des scénaristes grévistes pour que la grève se finisse d'elle-même. Concernant la mention des 27 millions de dollars de salaire, il se trouve que c'est le montant de la rémunération annuelle de Bob Iger, le big boss de Disney...

L'acteur calme le jeu

Passablement très en colère dans cette vidéo devenue rapidement virale, Ron Perlman s'est rendu compte qu'il était sans doute allé trop loin. Il a supprimé sa vidéo de son compte, et en a publié une nouvelle, admettant s'être emporté. Tout en conservant quand même quelques noms d'oiseaux dans ses paroles, et sans revenir sur le fond de son propos.