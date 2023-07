Grève à Hollywood : Bryan "Heisenberg" Cranston prend la parole

L'acteur Bryan Cranston, aka "Walter White", aka "Heisenberg", aka "I'm the danger", a participé à un rassemblement d'acteurs et actrices en grève à New York. Il a envoyé un message à Bob Iger, le patron de Disney.

"Heisenberg" monte au créneau

Alors que la grève des acteurs et actrices menée par le syndicat SAG-AFTRA a débuté le 13 juillet, il aura fallu attendre plusieurs jours pour que des figures de la A-List prennent publiquement position. Ainsi, après avoir appris que Tom Cruise avait participé aux négociations début juin, après les déclarations de Mark Ruffalo et le don de Dwayne Johnson au mouvement, c'est notamment Bryan Cranston qui a pris la parole.

Bryan Cranston ©Deadline

Avant de s'illustrer au cinéma, Bryan Cranston a marqué son temps avec la série Malcolm, mais surtout avec le monument télévisuel Breaking Bad. La série créée par Vince Gilligan a fait de lui une icône planétaire, et l'acteur a décidé de mettre sa popularité à contribution en apportant son soutien au mouvement. C'est ainsi à Times Square, avec d'autres acteurs et actrices renommés, que Bryan Cranston a dit les termes ce mardi 25 juillet au matin.

"Nous ne vous laisserons pas nous ôter notre dignité"

Après avoir remercié les soutiens de leur présence à cet événement, Bryan Cranston a tenu à expliquer que l'industrie avait changé de business model, et alors que les studios ont acté ce changement pour eux-mêmes, ils ne veulent pas en reconnaître les conséquences pour les actrices et acteurs, en conservant pour eux l'ancien système de rétribution économique.

Nos revendications ne sont pas déraisonnables, elles ne sont pas injustes. Et je trouve ça assez ironique parce qu'aujourd'hui nous sommes rassemblés, unis, face à une entité qui est dirigée par Disney. Nous avons un message pour monsieur Iger. Je sais, monsieur, que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Nous ne nous attendons pas à ce que vous compreniez qui nous sommes, mais nous vous demandons de nous entendre, de nous écouter, et nous vous disons : "nous ne vous laisserons pas nous prendre nos métiers pour les donner à des robots ! Nous ne vous laisserons pas nous enlever le droit de travailler et de gagner décemment notre vie. Enfin, et c'est le plus important, nous ne vous laisserons pas nous ôter notre dignité !" Nous sommes unis et on va aller jusqu'au bout ! Merci, que Dieu vous bénisse, restons unis, nous allons gagner cette bataille !

On ne va pas se mentir, l'intensité de son discours donne à Bryan Cranston des allures de William Wallace mobilisant ses guerriers dans Braveheart (ci-dessous, juste pour le plaisir). Au même rassemblement se trouvaient notamment Stephen Lang, Christian Slater, Jessica Chastain et Brendan Fraser, ainsi que Rachel Zegler et Chloë Grace Moretz. Si tous n'ont pas pris la parole, ils étaient en tout cas beaucoup à afficher par leur simple présence leur détermination.