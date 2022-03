Edge of Tomorrow : ce jour où Emily Blunt a "failli tuer" Tom Cruise

Tom Cruise et Emily Blunt forment un duo increvable dans "Edge of Tomorrow", à la fois film de guerre et thriller de science-fiction, sorti au cinéma en 2014. Et son tournage fut très particulier pour l'actrice, qui aurait pu causer un sévère accident.

Edge of Tomorrow, un film multi-genres

Edge of Tomorrow adapte la nouvelle pour jeunes adultes de l'écrivain japonais Hiroshi Sakurazaka All You Need Is Kill. Une histoire de boucle temporelle dans une Europe dévastée par une invasion extra-terrestre. Des "mimics" destructeurs et comme dotés d'une prescience, qui empêchent les humains de résister. Jusqu'au jour où Cage (Tom Cruise), militaire chargé des relations publiques se retrouve pour la première fois de sa vie envoyé au combat. Là, il est tué une première fois, avant de recommencer la même journée, pour être encore tué, avançant chaque jour un peu plus. Un phénomène étrange, qui a touché aussi celle qu'on appelle "L'Ange de Verdun" (Emily Blunt). Ensemble, ils vont tout faire pour aller au bout de ce phénomène et vaincre les "mimics".

Edge of Tomorrow ©Warner Bros.

Avec ce scénario étonnant, Doug Liman met en scène un film qui s'autorise des passages de pure comédie, envoie des scènes d'action guerrière impressionnantes et s'amuse avec quelques codes du genre horrifique. On retient d'Edge of Tomorrow un spectacle très satisfaisant, justement parce qu'il emprunte des idées tous azimuts, et que Tom Cruise y a un rôle inédit, celui d'un personnage lâche et qui meurt à répétition, ce qui n'est pas courant dans la filmographie de la superstar.

Son tournage n'a pas été des plus simples, et Emily Blunt, qui travaillait pour la première fois avec Tom Cruise, n'a pas eu que des jours faciles. Il y avait l'armure à porter, lourde de plusieurs dizaines de kilos, il y a aussi eu sa grossesse qui l'a empêchée d'effectuer elle-même certaines cascades lors de reshoots, et surtout il y a eu un accident à bord d'un véhicule, qui aurait pu très mal se terminer...

Emily Blunt : "Comme si j'en savais plus que Tom Cruise sur les cascades..."

Edge of Tomorrow, comme tout bon film d'action qui se respecte, a sa scène de course-poursuite. Dans celle-ci, Cage et Rita sont isolés en territoire ennemi et fuient à bord d'une voiture - rare apparition d'une Renault Espace 4 au cinéma, et qui tracte une caravane pour bien faciliter les choses -. Prenante et drôle, cette séquence où Emily Blunt conduit et Tom Cruise se débarrasse d'un "mimic", a causé une belle frayeur lors du tournage. Emily Blunt le racontait lors d'une interview chez Conan O'Brien en juin 2014.

J'étais à fond dans mon personnage et Tom était derrière moi, très calme. Je l'entends murmurer, alors que j'approche le virage "freine, freine, freine. Freine. Freine, freine, freine... Oh mon dieu. Freine, freine, freine. Freine à fond ! À fond ! J'ai freiné trop tard, et on a fini dans un arbre... J'ai failli tuer Tom Cruise.

Emily Blunt, qui avait reçu la consigne d'aller "un peu plus vite" pour cette deuxième prise, admet avoir ignoré la recommandation "agaçante" de son partenaire. Elle continue ainsi son mea culpa avec humour.

Quand j'ai entendu le premier "freine", j'ai pensé "Ah tais-toi". Comme si j'en savais plus que Tom Cruise sur les cascades automobiles. Je veux dire, il n'y connaît rien, de toute évidence. Je contrôle.

Elle explique ensuite qu'ils n'ont pas été blessés et ont pu rire ensemble de l'accident, et qu'elle s'est excusée auprès de son partenaire de ne pas avoir suivi son conseil. Une mésaventure qui a heureusement causé plus de peur que de mal !