Eiffel : Adrienne Bourgès a-t-elle vraiment existé ?

Dans le film "Eiffel" sorti en 2021, on apprend que la célèbre Tour de Gustave Eiffel aurait été inspirée par Adrienne Bourgès, son amour de jeunesse, incarné par Emma Mackey. Mais qu'en est-il vraiment ?

Eiffel : Romain Duris dans la peau de l'inventeur

Avant de mettre en scène le dyptique Les Trois Mousquetaires, le réalisateur Martin Bourboulon s'était déjà attelé au film historique en 2021 avec Eiffel.

Porté par Romain Duris, le long-métrage librement adapté de la vie de Gustave Eiffel, se concentrait particulièrement sur la construction de la célèbre Tour, qui lui aurait été grandement inspirée par son histoire d'amour avec Adrienne Bourgès, incarnée par Emma Mackey. En effet, alors qu'ils s'étaient aimés dans leur jeunesse, c'est en la recroisant des années plus tard, qu'il aurait eu l'idée, selon le film, de donner la forme de "A" à sa Tour. Un aspect de sa vie fortement romancé pour les besoins du film.

Une histoire d'amour réelle mais revisitée

Comme nous l'avait confié le réalisateur Martin Bourboulon au moment de la sortie du film, cette histoire d'amour, qui a été bien réelle entre l'inventeur et Adrienne Bourgès, a été revisitée pour les besoins du film :

Adrienne Bourgès et Gustave Eiffel se sont connus en 1860, dans leur jeunesse. C’est une histoire d’amour qui était assez forte. Ils devaient se marier, et c’est un mariage contrarié qui n’a pas pu avoir lieu. On a retrouvé des écrits entre Gustave Eiffel et sa propre mère, parce qu’il ne faisait pas bon d’avoir un jeune homme qui n’était pas marié à cette époque. Et dans ces lettres il dit qu’il préfère attendre des mois pour se marier à une jeune femme qu’il aime plutôt qu’à une inconnue.

Gustave Eiffel s’est finalement marié à une jeune fille avec qui il a eu cinq enfants. Une histoire très heureuse. Cette femme a disparu en 1877 lors de la tuberculose. De son côté, Adrienne Bourgès n’a jamais eu d’enfant. Donc leur destin n’étais peut-être pas d’être séparés à vie. Et ce que l’on sait, c’est qu’il n’a pas voulu de la Tour Eiffel, et tout d’un coup il en a voulu.

Donc nous, avec ce film, on vient proposer l’hypothèse de ce qu’il a pu se passer de mystérieux pour que cet homme qui ne voulait pas de la Tour Eiffel, se retrouve à le faire en engageant toute sa fortune. On s’est dit que la seule explication possible c’était qu’il ait retrouvé Adrienne Bourgès dans sa vie.

La colère de l'arrière-arrière petit-fils de Gustave Eiffel

Après avoir lu le scénario et vu la bande-annonce du film, Philippe Coupérie-Eiffel, l'arrière-arrière petit-fils de l'inventeur, n'a pas du tout apprécié que le génie et l'œuvre de son aïeul soient réduits à "une simple amourette". En effet, il avait déclaré dans les colonnes de Sud Ouest que "le public méritait mieux, au moins la vérité".

Après avoir qualifié le long-métrage de Martin Bourboulon de "vaudeville", il avait insisté auprès des producteurs pour que la mention "fiction romancée" soit ajoutée au début du film.

Selon Philippe Coupérie-Eiffel, l'histoire d'amour entre Gustave Eiffel et Adrienne Bourgès était terminée depuis longtemps au moment où l'inventeur s'est attelé à la construction de sa Tour.