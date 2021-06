Eiffel : bande-annonce du film avec Romain Duris et Emma Mackey

Le très attendu "Eiffel", qui a pu bénéficier d'un impressionnant budget, se dévoile enfin avec une bande-annonce. Le film sur la création de la Tour Eiffel mettra en scène une romance interdite entre Romain Duris et Emma Mackey, à découvrir le 25 août.

Un biopic monstrueux

En fin d'année dernière on vous parlait déjà d'Eiffel, nouveau film de Martin Bourboulon (Papa ou maman). Nous avions pu voir de nombreuses images en avant-première pour le moins impressionnantes. Plus de six mois plus tard, Pathé partage enfin au grand public une bande-annonce (en une d'article) de ce biopic romancé autour de Gustave Eiffel. Un projet assez monstrueux qui aurait coûté dans les 20 millions d'euros. De quoi en fait l'un des films les plus attendus de l'année.

Pour rappel, voici le synopsis du film :

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

Gustave Eiffel (Romain Duris) - Eiffel ©Pathé

Et romantique

Comme on peut le voir dans la bande-annonce, le film traitera donc de la construction de la Tour Eiffel. Mais en incluant une romance interdite, le film contiendra une part tragique, au-delà des difficultés engendrées par la fabrication de la Tour. Visuellement, la production a mis les moyens et cela fait plaisir. Qu'une production française soit capable de faire une telle proposition est toujours encourageante. On ne peut qu'espérer que le coût sera bénéfique une fois la sortie du film dans les salles.

Pour aider à attirer le public, Eiffel pourra compter sur un solide casting. Pas besoin de présenter Romain Duris, personnalité bien connue du cinéma français. Avec lui on retrouve une actrice qui monte en la personne d'Emma Mackey. La comédienne a gagné en popularité avec la série Netflix Sex Education. Enfin, Pierre Deladonchamps (Les Chatouilles) complète ce trio.

D'abord prévu pour février, Eiffel sera finalement à découvrir dans les salles le 25 août 2021.