Un échec au box-office, ce film d'horreur tourné en France cartonne sur Netflix

Depuis sa mise en ligne sur Netflix, le film d'horreur "Eight for Silver" a attiré bon nombre d'abonnés. Le film aborde le thème du loup-garou de manière plutôt originale.

Eight for Silver est sur Netflix

Netflix a récemment mis en ligne le film d'horreur Eight for Silver (The Cursed en VO). Un film qui était passé inaperçu lors de sa sortie dans les salles américaines, puis lors de sa mise à disposition en VOD en France. En effet, le long-métrage de Sean Ellis, porté par Boyd Holbrook, Kelly Reilly et Alistair Petrie, est sorti en février 2022. Il n'a rapporté qu'un peu plus de 4,5 millions de dollars de recettes au box-office américain. Puis, c'est un an plus tard, le 1er avril 2023, que le public français a pu y accéder légalement.

Mais la plateforme au logo rouge est décidément la meilleure quand il s'agit de donner une seconde chance à ce genre d'œuvre. Peu de temps après sa mise en ligne, Eight for Silver s'est retrouvé dans le haut du top 10 des films les plus regardés en ce moment en France, en troisième position.

Eight for Silver ©LD Entertainment

Le film débute en 1916 durant la bataille de la Somme ou un soldat français blessé s'apprête à être opéré. Après avoir retiré trois balles de son corps, le chirurgien en découvre une quatrième en argent. Il n'en faut pas plus pour comprendre qu'il est question de loup-garou. Mais l'histoire se poursuit ensuite en revenant 35 ans dans le passé, en 1881. Un homme du nom de John McBride se rend dans une campagne française pour déterminer si le cadavre d'un jeune adolescent est l'œuvre d'un homme ou d'un animal. Hébergé par Seamus Laurent, il y rencontre la femme de ce dernier, Isabelle, et parent d'un enfant qui a récemment disparu après avoir été mordu par un autre garçon qui venait de placer dans sa bouche des crocs en argents...

Un film de loup-garou pas comme les autres

Eight for Silver a pour originalité sa manière d'aborder la thématique du loup-garou en y ajoutant la possession. En effet, ce n'est pas une bête qui est à l'origine des transformations, mais ces crocs maudits enterrés sous un épouvantail. Un objet qui vient d'une sombre affaire, après le massacre d'un clan de Roms. Le réalisateur évoquait à ce sujet (via Variety) sa volonté d'aller ailleurs avec le genre.

J’ai commencé à considérer le loup en termes de dépendance et le fait d'être esclave de sa dépendance (...) J'aime bien la mythologie du loup-garou, mais je n'aime pas ce qu'elle a donn Vous aimerez aussi

Un des meilleurs films d'horreur français arrive sur Netflix é. J'ai l'impression que pour les zombies il y a eu une sorte de mise à jour, et donc on pourrait faire des choses différentes aussi là-dessus.

Le réalisateur a également évoqué le tournage dans l'ouest de la France, en Charente, qui lui a permis d'obtenir "un paysage qui semble éternellement brumeux et éthéré". C'est d'ailleurs durant le tournage, alors que Sean Ellis filmait ces personnages qui doivent s'enfermer chez eux et se cacher pour faire face à une mystérieuse menace, que la pandémie de Covid a eu lieu, faisant un parallèle "assez fou" entre le film et la réalité.