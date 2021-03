Elektra : Jennifer Garner aurait adoré interpréter le personnage dans le MCU

La comédienne Jennifer Garder regrette de ne pas avoir pu interpréter Elektra dans le Marvel Cinematic Universe. L'actrice revient sur son incarnation de l'héroïne et donne son avis sur l'univers étendu de Kevin Feige.

Elektra : l'un des pires films de super-héros

Jennifer Garner a incarné Elektra à deux reprises. La première fois en 2003 dans Daredevil, puis en 2004 dans Elektra, un film entièrement centrée sur l'héroïne. Déjà que Daredevil n'était clairement pas un chef d’œuvre, ce spin-off est encore pire. Réalisé par Rob Bowman, Elektra est tout simplement l'un des pires films de toute l'histoire des super-héros modernes. Un long-métrage bancal, qui cumule des critiques destructrices, autant de la presse que des spectateurs. Côté box-office, c'est également un naufrage avec seulement 56 millions de dollars de recettes pour un budget de 43 millions.

Elektra (Jennifer Garner) - Elektra ©20th Century Fox

Depuis, Elektra se fait absente des écrans. La super-héroïne n'est revenue qu'à une seule occasion, à travers les séries Netflix et sous les traits de la française Elodie Yung. Cette dernière a campé la justicière dans la dernière saison de Daredevil et dans la série The Defenders. A l'heure actuelle, aucun plan n'est prévu par Marvel Studios pour ramener le personnage, même si Zack Snyder a, par le passé, partagé son désir de faire un film Elektra.

Jennifer Garder aurait adoré être dans le MCU

L'actrice partage maintenant ses déceptions. Jennifer Garner affirme en effet qu'elle aurait adoré participer au MCU, et jouer dans les films produits par Kevin Feige. Lors d'un entretien avec The Hollywood Reporter, Garner confirme que c'est « une honte » d'avoir raté un événement aussi incroyable que le MCU. Elle félicite également Kevin Feige d'avoir relevé la barre des films de super-héros au cinéma :

C'est vraiment dommage, honnêtement. Parce qu'une fois que Kevin a tout pris en charge, il y a eu une élévation : l'écriture, la mise en scène, la comédie à l'intérieur des histoires qu'ils racontaient. Et je n'ai pas eu cette expérience.

Il faut dire que ça doit être effectivement assez rageant de rater un tel bouleversement. Elektra est sorti quatre ans avant Iron Man et le lancement du MCU. Jennifer Garner a donc accepté un rôle de super-héroïne quatre années trop tôt. Deux interprétations oubliables de cette tueuse sans pitié, qui n'ont pas vraiment aidé sa carrière. Maintenant, à presque 50 ans, peut-être que son tour est passé, et Jennifer Garner devra se contenter d'être le premier visage d'Elektra au cinéma.