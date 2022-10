Devant la caméra d'Antoine Fuqua, Will Smith pourrait bien créer l'événement avec sa performance dans le film "Emancipation". Drame historique sur l'esclavage, inspiré d'une histoire vraie, le film Apple TV+ sortira à temps pour concourir aux Oscars 2023. Une première bande-annonce a été diffusée, et montre qu'un très grand spectacle devrait être au rendez-vous.

Will Smith entame son retour

La séquence a été vue en direct par des millions de téléspectateurs, dans la nuit du 27 au 28 mars 2022. Après quelques secondes de flottement pour réaliser qu'il ne s'agissait pas d'un sketch, il a fallu se rendre à l'évidence : Will Smith venait d'asséner une violente gifle à Chris Rock, en pleine 94e cérémonie des Oscars. N'y allons pas par quatre chemins, Will Smith a déconné dans les grandes largeurs. Les excuses qui ont suivi, sa démission de l'Académie des Oscars et sa disparition des radars étaient de rigueur. Et l'acteur de Bad Boys et Je suis une légende s'est donc tenu aussi loin qu'il le pouvait d'Hollywood et de la vie publique.

Will Smith gifle Chris Rock aux Oscars 2022 ©Canal+

Cette retraite vient d'être brutalement écourtée par l'annonce d'Apple que le film Emancipation, réalisé par Antoine Fuqua et avec Will Smith dans le rôle principal, sortirait en 2022 plutôt qu'en 2023. Une annonce accompagnée de la diffusion d'une première bande-annonce (en tête d'article). Et ça promet du lourd.

Une bande-annonce sombre et spectaculaire

Emancipation, film sur l'esclavage, raconte l'histoire de Peter (Will Smith), esclave dans une plantation en Louisiane. Sauvagement frappé par un contremaître, il s'enfuit vers le nord où il rejoint les rangs de l'Union Army, en pleine guerre de Sécession. Emancipation s'inspire de l'histoire vraie de Gordon. Après avoir rejoint l'Union Army, il est le sujet de photographies qui montrent les très larges cicatrices sur son dos, terribles souvenirs des coups de fouet infligés par les esclavagistes. Des documents qui auront alors une grande importance dans la lutte abolitionniste.

À la fois drame historique, film de guerre et thriller tendance survival, Emancipation se dévoile dans la très belle photographie de Robert Richardson. Celui-ci est notamment un collaborateur fidèle de Quentin Tarantino et Martin Scorsese. Les images sont aussi belles que très tendues. Et semblent promettre une performance très sérieuse de Will Smith. De quoi réparer ainsi sa faute commise lors de la 94e cérémonie des Oscars ?

Emancipation ©Apple TV+

Apple a avancé la sortie d'Emancipation, afin d'avoir une chance - peut-être - de s'illustrer aux Oscars. En effet, le planning des productions Apple TV+ pour la fin d'année n'est pas très consistant. The Greatest Beer Run Ever de Peter Farrelly a tout du pétard mouillé. En outre, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese ne se montrera pas avant 2023. Après avoir remporté l'Oscar du Meilleur film pour CODA,, Apple veut donc glaner au moins quelques nominations pour la cérémonie de 2023. Et, même s'il est exclu des événements de l'Académie et ne peut y assister, Will Smith peut toujours être nommé dans sa catégorie si sa performance convainc les votants...