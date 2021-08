Emily Blunt retrouve Dwayne Johnson pour un nouveau film

Emily Blunt et Dwayne Johnson sont en ce moment à l'affiche du divertissement "Jungle Cruise" de Disney. Les deux acteurs vont de nouveau collaborer ensemble pour un film dans la veine de Sherlock Holmes que vient d'acquérir Amazon.

Emily Blunt et Dwayne Johnson s'éclatent dans Jungle Cruise

L'été cinématographique vient d'être perturbé par des mesures sanitaires mais on retient avant tout que de nombreux films sont à voir dans les salles. On a pu se plaindre, l'année dernière, de ne pas avoir eu de divertissements à se mettre sous la dent. Impossible de dire de même en 2021. Le 28 juillet est arrivé Jungle Cruise à l'affiche. Une production Disney adaptée d'une attraction, avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. Ils incarnent respectivement Frank Wolff et Lily Hougton, dans une quête pour trouver un remède miracle au coeur de la jungle amazonienne.

Un spectacle plus qu'honnête, qui peut convenir à toute la famille en cette période estivale. Le film s'appuie en particulier sur un duo qui fonctionne très bien. Cette expérience leur donne maintenant envie de travailler de nouveau ensemble. Deadline révèle qu'ils sont concernés par un projet sur lequel Amazon vient de mettre la main. Une issue qui intervient après une grosse bataille à Hollywood afin de décrocher les droits.

Jungle Cruise ©The Walt Disney Pictures

Le début d'une franchise ?

Le film n'a pas encore de titre mais on sait de quoi va parler le scénario écrit par Gustin Nash. Emily Blunt tiendra le rôle principal, celui de Kate Warne, la première femme devenue détective à la Pinkerton Agency. Le projet est décrit par le média américain comme un Sherlock Holmes au féminin dans un univers dominé par les hommes. Une approche déjà un peu utilisée dans Enola Holmes, même s'il s'agissait d'une adolescente et non pas d'une adulte. Si Amazon a tenu bon dans les enchères, c'est parce qu'il existe cette possibilité de débuter une franchise portée par l'héroïne. Il est encore trop tôt pour en parler mais on imagine que l'idée doit avoir été considérée.

À l'inverse de Jungle Cruise, la collaboration entre Emily Blunt et Dwayne Johnson va se faire dans les coulisses. The Rock est uniquement impliqué comme producteur via sa société Seven Bucks Productions. On aurait aimé revoir les deux côte à côte, mais ça ne sera pas pour cette fois. Peut-être que Disney va continuer de miser sur eux avec un Jungle Cruise 2. Pour l'heure, une suite n'a pas été évoquée officiellement.