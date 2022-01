Emma Thompson parle de ses scènes de nu dans "Good Luck to You, Leo Grande"

Présenté au Festival de Sundance, « Good Luck to You, Leo Grande » compte dans sa distribution une actrice de prestige en la personne d’Emma Thompson. Pour les besoins du film, la comédienne n’a d’ailleurs pas hésité à tourner des scènes de nu.

Emma Thompson : une actrice de légende

Quand on pense au cinéma britannique, on ne peut qu’admettre qu’Emma Thompson le représente avec grâce depuis plus de 30 ans. En effet, celle qui se révèle définitivement en 1992 via Retour à Howards End, dispose d’une carrière tout bonnement prestigieuse. Emma Thompson, c’est tout simplement quatre nominations aux Oscars pour deux récompenses (meilleure actrice pour Retour à Howards End, et en tant qu’auteur du script de Raisons et sentiments), deux Golden Globes, deux BAFTA, un Emmy Awards et une bonne pelletée d’autres statuettes dans les plus belles cérémonies internationales.

Margaret Schlegel (Emma Thompson) - Retour à Howards End ©Sony Pictures Classics

La comédienne a surtout une filmographie alternant vrais films d’auteurs (Au nom du père, The Meyerowitz Stories) et longs-métrages grand public (Love Actually, saga Harry Potter, Nanny McPhee, Cruella). Pas mal pour celle qui a été nommée par la Reine Elizabeth II dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique pour services rendus aux arts dramatiques.

L’actrice se met à nu

Depuis le 20 janvier, le festival de Sundance a ouvert ses portes. Parmi les nombreux films diffusés jusqu’ici, un, en particulier, n’a pas échappé à l’assistance : Good Luck to You, Leo Grande. Et pour cause, Emma Thompson y tourne plusieurs scènes de sexe. Une performance rare pour la sexagénaire, comme elle le souligne lors d'une conférence de presse en ligne (pandémie oblige) :

C'est très difficile d'être nue à 62 ans. (…) Je ne pense pas que j'aurais pu le faire avant l'âge que j'ai. Paradoxalement, l'âge que j'ai rend la tâche extrêmement difficile, car nous ne sommes pas habitués à voir des corps comme cela à l'écran.

En effet, l’histoire de Good Luck to You, Leo Grande est aussi sulfureuse que les déshabillages d’Emma Thompson devant la caméra. Ainsi, le film suit une institutrice vieillissante qui loue les services d’un prostitué. Une belle occasion pour le long-métrage et pour la comédienne d’aborder un sujet tabou dans le cinéma contemporain : la représentation du corps âgé féminin à l’écran. Une fois encore, selon elle, les exigences données aux actrices de son âge sont tout simplement intenables :

Rien n'a changé dans les terribles exigences imposées aux femmes dans la réalité, mais aussi dans le milieu du cinéma. Cette obsession d'avoir à être mince est toujours la même qu'avant. Je pense même qu’à certains égards, c'est pire maintenant.

Il faudra attendre le 30 janvier et la remise des prix pour savoir si Good Luck to You, Leo Grande sera récompensé au Festival de Sundance. Le film n'a pas encore de date de sortie en France. L'intégralité de la rencontre à Sundance est disponible ci-dessous :