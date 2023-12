Une grande star hollywoodienne dans le remake de ce film érotique culte

Le film "Emmanuelle", réalisé par Audrey Diwan et actuellement en tournage, vient d'enrichir son casting. En effet, l'actrice britannique Naomi Watts a posté des photos des coulisses sur son compte Instagram, suggérant fortement qu'elle a rejoint cette nouvelle adaptation du célèbre roman érotique paru en 1959.

Naomi Watts face à Noémie Merlant

Le projet porté par Audrey Diwan était déjà extrêmement séduisant, il le devient encore un peu plus avec cette annonce concernant son casting. Même si celle-ci doit encore être officialisée, il semble bien que Naomi Watts, inoubliable Betty/Diane de Mulholland Drive et actrice hollywoodienne de premier plan, ait rejoint la distribution de Emmanuelle, la nouvelle adaptation du célèbre roman du même nom, mise en scène donc par la réalisatrice de L'Événement.

Betty (Naomi Watts) - Mulholland Drive ©BAC Films

Un des projets les plus attendus de 2024

C'est une addition prestigieuse au casting d'Emmanuelle, qui compte déjà Noémie Merlant dans le rôle-titre, et selon IMDB l'actrice Carole Franck et le jeune acteur Hu Kai. Le reste du casting est pour le moment inconnu. C'est ainsi dans une story Instagram que la star Naomi Watts a posté des photos des coulisses tournage d'Emmanuelle. Une où on la voit avec Noémie Merlant, et une autre où apparaît Audrey Diwan.

Emmanuelle - tournage ©Instagram Naomi Watts

Avec L'Événement, son deuxième long-métrage après Mais vous êtes fous, Audrey Diwan a remporté le Lion d'or à la 78e édition de la Mostra de Venise et est passée dans une autre dimension. Emmanuelle est son premier film en langue anglaise et se déroulera à Hong Kong. Cette nouvelle adaptation du roman, déjà porté à l'écran dans le film Emmanuelle de 1974, devenu culte, est scénarisée par Audrey Diwan et Rebecca Zlotowski. À l'origine, Léa Seydoux avait été annoncée dans le rôle-titre, avant que Noémie Merlant ne la remplace. À ce sujet, Audrey Diwan avait déclaré :