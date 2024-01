En plein vol sur Netflix : c'est quoi cette comédie d'action avec Kevin Hart ?

Netflix a mis en ligne la nouvelle comédie d'action de Kevin Hart. Un film de braquage porté par un joli casting mais qui n'a pas grandement convaincu la presse.

Kevin Hart en voleur d'œuvres d'art

Kevin Hart est une des personnalités qui attire généralement du monde sur Netflix. L'acteur a plusieurs de ses one-man-show dans le catalogue de la plateforme et a enchaîné les longs-métrages pour le service de streaming. On l'a vu successivement dans Un papa hors pair (2021), The Man from Toronto (2022) et Me Time (2022). Le revoilà en ce début d'année 2024 avec En plein vol, un film de braquage signé F. Gary Gray.

En plein vol ©Netflix

Dedans, Kevin Hart interprète Cyrus, un braqueur spécialisé dans les œuvres d'art, et qui vole pour empêcher ces œuvres de finir entre de mauvaises mains. Surveillé par le FBI, et plus précisément Abby (Gugu Mbatha-Raw), son ex-petite amie, il parvient à effectuer un coup de génie lors d'une vente aux enchères à Venise. Le service du gouvernement décide de faire appel à lui pour intercepter un demi-milliard de dollars en or, qui vont servir à financer des attaques terroristes. En échange, Cyrus et son équipe auront droit à une immunité et éviteront la prison. Reste une petite difficulté dans l'opération : le casse doit se faire en plein vol, dans l'avion qui transportera l'or. Une seule solution alors, voler directement l'appareil.

Ce que vaut En plein vol

Au casting d'En plein vol, on retrouve d'autres visages bien connus des abonnés de Netflix. Comme Vincent D'Onofrio de la série Daredevil (avant qu'elle ne quitte la plateforme), Úrsula Corberó de La casa de papel et Dévoré par les flammes. Billy Magnussen qui a participé à Maniac, ou encore Jean Reno, (saison 3 de Qui a tué Sara ?). Jacob Batalon, Sam Worthington, Viveik Kalra, Kim Yun-jee, Burn Gorman, Paul Anderson et David Proud complètent la distribution.

Úrsula Corberó - En plein vol ©Netflix

En plein vol a donc sur le papier tous les ingrédients d'un film de braquage efficace et divertissement. Mais le film n'a pas convaincu une bonne partie de la presse américaine. IndieWire n'y va pas de main morte en écrivant "Qui se soucie du vol de l'or ? C'est notre temps qui est vraiment volé ici", tandis que Variety se veut plus indulgent, au moins envers le casting : "Si les acteurs sont bons, leurs rôles sont trop peu écrits pour n'être que des rouages d'une machine pas si bien huilée".

En plein vol a actuellement sur Rotten Tomatoes une moyenne de 33% pour 18 notes de la presse. Mais le public semble lui avoir davantage adhéré puisque, toujours sur Rotten Tomatoes, la moyenne est de 84% au moment d'écrire ces lignes. Vous pouvez dès à présent vous faire votre propre avis en découvrant le film sur Netflix.