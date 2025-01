En seulement 24h, ce film français poignant se classe N°1 sur Netflix

En plus de sa diffusion sur TF1, le téléfilm "Tout le bleu du ciel" adapté du roman éponyme de Mélissa Da Costa est également disponible sur Netflix. En seulement 24h, il s'est déjà hissé à la première place des films les plus visionnés en France.

Une adaptation fidèle d’un best-seller

À l’origine de Tout le bleu du ciel, on trouve le premier roman de Mélissa Da Costa, qui s’est imposé comme un phénomène en librairie, porté par le bouche-à-oreille et l’attachement du public à cette histoire empreinte de sensibilité. Le récit suit Émile, un jeune homme à qui l’on diagnostique une forme rare et incurable de maladie neurodégénérative.

Refusant une fin de vie médicalisée, il décide de partir en voyage, à la recherche de paysages et de moments d’évasion, pour profiter pleinement du temps qui lui reste. Il passe une annonce pour trouver un compagnon de route, et c’est ainsi qu’il fait la connaissance de Joanne, une jeune femme discrète, qui semble, elle aussi, fuir quelque chose.

Le téléfilm retranscrit fidèlement l’esprit du roman en mettant l’accent sur la relation qui se tisse entre les deux protagonistes, incarnés pas Hugo Becker et Camille Lou. L'auteure du roman fait également une apparition au début du film.

Un beau succès télévisé et une ascension rapide sur Netflix

Dès sa diffusion sur TF1, Tout le bleu du ciel a rencontré un accueil chaleureux avec près de 4 millions de téléspectateurs d'après les premières informations. Sa mise en ligne immédiate sur Netflix a accéléré son rayonnement, et a permis au film de toucher un public plus large. En l’espace de 24 heures, il a atteint la première place des films les plus regardés sur la plateforme en France, dépassant même le plus gros succès mondial actuel, Back in Action.

Ce succès repose en grande partie sur la popularité du roman, qui bénéficie d’un lectorat fidèle, mais aussi sur une tendance plus large des œuvres mettant en scène des récits de résilience et d’émancipation à travers le voyage. Dans la lignée de films comme Into the Wild ou Nos étoiles contraires, Tout le bleu du ciel s’inscrit dans une tradition de récits où la confrontation à la maladie devient un prétexte à une exploration plus vaste, à la fois géographique et intime.