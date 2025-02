En une scène, ce thriller érotique a choqué des millions de spectateurs : il vient d'arriver sur Netflix

Ce 14 février, Netflix France enrichit son catalogue avec un classique du thriller érotique : "Basic Instinct". Réalisé par Paul Verhoeven en 1992, ce film a marqué l'histoire du cinéma, notamment par une scène devenue légendaire qui a choqué des millions de spectateurs.

Un thriller érotique qui a marqué les esprits

Basic Instinct suit l'enquête de Nick Curran (interprété par Michael Douglas), un détective de la police de San Francisco, sur le meurtre brutal d'une star du rock. Les soupçons se portent rapidement sur Catherine Tramell (incarnée par Sharon Stone), une écrivaine séduisante et manipulatrice. Au fil de l'enquête, une relation complexe et intense se développe entre eux, entre attirance et suspicion.

Le film est emblématique du genre thriller érotique, et combine suspense, sensualité et une exploration profonde des désirs humains. La réalisation audacieuse de Verhoeven et le scénario de Joe Eszterhas ont contribué à créer une œuvre à la fois provocante et captivante.

Parmi les moments les plus mémorables du film, la scène d'interrogatoire de Catherine Tramell a particulièrement marqué les esprits. Lors de cet interrogatoire, le personnage de Sharon Stone, vêtu d'une robe blanche, croise et décroise les jambes, révélant brièvement l'absence de sous-vêtements. Cette séquence, à la fois suggestive et audacieuse, a suscité de vives réactions et est devenue l'une des scènes les plus emblématiques du cinéma des années 90.

Cette scène a non seulement choqué par sa nature explicite, mais elle a également été saluée pour sa capacité à capturer la dynamique de pouvoir entre les personnages, en venant illustrer la maîtrise de Catherine sur la situation et les enquêteurs.

Résolument culte, elle a été parodiée à de multiples reprises, notamment par Les Nuls dans leur comédie La Cité de la peur.

Une polémique à la clé

À sa sortie, Basic Instinct a rencontré un succès commercial notable, récoltant plus de 352 millions de dollars au box-office mondial. Cependant, il a également été au cœur de nombreuses controverses en raison de ses scènes explicites et de sa représentation de la sexualité.

Certains critiques ont loué le film pour sa narration intense et ses performances puissantes, tandis que d'autres l'ont critiqué pour ce qu'ils percevaient comme une exploitation de la sexualité et une représentation négative des personnages LGBTQ+.

Malgré ces débats, le film a solidifié la carrière de Sharon Stone, faisant d'elle une icône du cinéma. Sa performance en tant que Catherine Tramell est souvent citée comme l'une des plus mémorables de sa carrière.