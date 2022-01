Encanto : une des chansons bat un record historique

Si vous êtes allés voir "Encanto : la fantastique famille Madrigal", le dernier film d'animation des studios Disney, une des chansons a dû vous trotter dans la tête pendant quelques jours. "Ne parlons pas de Bruno" a récemment battu un record historique, dépassant même "Libérée, délivrée". Fou !

Encanto : bienvenue dans la famille Madrigal

Sorti dans les salles le 24 novembre dernier, le dernier né des studios Disney connaît un beau succès. En France, Encanto a déjà séduit plus de deux millions et demi de spectateurs, et a récolté plus de 223 millions de dollars au box-office mondial.

Le film suit les aventures de la famille Madrigal, une fratrie un peu spéciale puisque chaque membre est doté d'un pouvoir magique, donné par leur maison enchantée. Tous sauf une : Mirabel, une des filles de la famille, qui n'a reçu aucun don particulier, ce qui la fait se sentir exclue. Mais lorsque la magie de la maison se retrouve menacée, elle se révèle être l'unique espoir de cette famille extraordinaire.

Encanto © Disney Studios

Une chanson fait l'événement

La grosse force d'Encanto réside dans ses chansons entraînantes qui viennent rythmer le film à la manière d'une comédie musicale. Composées par Lin Manuel-Miranda, elles mettent en relief les émotions qui traversent le long-métrage. On pense notamment à la chanson de Luisa, la grande-soeur de Mirabel.

Mais c'est un autre morceau qui est venu créer l'engouement. Celui sur le personnage de Bruno. En effet, impossible de ne pas avoir son refrain entraînant dans la tête (Ne parlons pas de Bruno) après avoir vu le film.

La chanson est désormais classée à la quatrième place du Billboard Top 100 aux États-Unis. Elle a ainsi dépassé Libérée, délivrée (qui ne s'était hissée qu'à la cinquième place). Elle égale ainsi les chansons les plus célèbres de Disney, à savoir L'air du vent de Pocahontas (1995) et L'amour brille sous les étoiles du Roi Lion (1994).