Encanto : une scène post-générique du film a été dévoilée

Les spectateurs ayant vu "Encanto" depuis sa sortie il y a un peu plus de deux mois n’ont pas eu droit à une scène post-générique. Mais l’un des réalisateurs du long-métrage vient d’en partager une, et a donné la raison pour laquelle la scène en question avait été enlevée du montage final.

Encanto, le dernier film d’animation des studios Disney

Depuis le 24 novembre 2021, les fans des films d’animation Disney peuvent découvrir le nouveau long-métrage du genre signé du célèbre studio. Encanto, la fantastique famille Madrigal se déroule dans les montagnes colombiennes. Plus précisément dans un endroit magique appelé « Encanto ». Chaque enfant de la famille Madrigal y a reçu un pouvoir, à l’exception de Mirabel. Mais bientôt, la magie de l’Encanto se retrouve menacée. La jeune fille découvre alors qu’elle est peut-être le seul espoir de sa famille pour la sauver.

Encanto, la fantastique famille Madrigal © Disney

Le film réalisé par le trio Byron Howard – Jared Bush – Charise Castro Smith a vite rencontré un beau succès à sa sortie (et également dans les charts). En France, le film a déjà cumulé près de trois millions d'entrées.

Mais certains spectateurs ont été déçus de ne pas voir une scène post-générique à la fin d’Encanto. Il faut dire que c'est devenu une habitude chez Disney depuis les films du MCU. Elles permettent souvent d'offrir un aperçu du futur d'une saga, ou simplement d'offrir un dernier éclat de rire.

L’un des réalisateurs d'Encanto a rectifié cela.

Une courte scène post-générique coupée au montage

Il y a quelques heures, Disney a proposé un événement au cours duquel les fans pouvaient voir Encanto en ligne en même temps que des membres du film. Peu après, Jared Bush en a profité pour partager sur son compte Twitter une courte scène post-générique du film. Celle-ci a été entièrement animée avant d’être finalement coupée du montage final. Vous pouvez la découvrir ci-dessous.

Bush a aussi révélé pourquoi la scène en question a été coupée du montage final d’Encanto. Il a expliqué que lui et les deux autres réalisateurs comptaient bel et bien l’intégrer en premier lieu. Mais ils ont ensuite décidé que « finir le film sur l’émotion et la joie de voir la famille se réunir était la chose à faire. » Les spectateurs ont donc pu quitter la famille Madrigal sur une scène d’émotion plutôt qu’un dernier moment de rire.