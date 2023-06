Ennemis rapprochés : Harrison Ford se confie sur les tensions avec Brad Pitt pendant le tournage

Réalisateur de grands films paranoïaques comme Klute, À cause d'un assassinat et Les Hommes du président, Alan J. Pakula signe son dernier film en 1997 avec Ennemis rapprochés. Un thriller qui débute en Irlande du Nord. Après avoir vu son père être tué sous ses yeux durant son enfance, Frankie McGuire (Brad Pitt) devient un membre éminent de l'IRA provisoire. Contraint de se cacher dans son pays, il se rend aux États-Unis pour acheter des missiles au trafiquant Billy Burke (Treat Williams).

À son arrivée, il est accueilli par le policier new-yorkais Tom O'Meara (Harrison Ford) et sa compagne Sheila (Margaret Colin). Se faisant passer pour un ouvrier du bâtiment répondant au nom de Rory Devaney, il se lie rapidement d'amitié avec leur famille, jusqu'à ce que Tom ne découvre sa véritable identité et la raison de sa venue.

Ennemis rapprochés connaît un tournage mouvementé, principalement à cause des désaccords entre ses deux têtes d'affiche. Une mésentente artistique sur laquelle est récemment revenu Harrison Ford, au cours d'un entretien accordé au magazine Esquire. Le comédien a expliqué être arrivé sur le projet après Brad Pitt, qui avait fait ses retours sur le script de Kevin Jarre et devait à l'origine être l'unique star du long-métrage. Les producteurs décident néanmoins qu'il est préférable qu'il donne la réplique à un autre acteur célèbre. C'est dans ce contexte que débarque Harrison Ford, qui assure à propos de son partenaire :

Les prises de vues débutent et les réécritures sont nombreuses, David Aaron Cohen, Vincent Patrick et Robert Mark Kamen ne cessant de retravailler le script original, notamment pour étoffer le personnage d'Harrison Ford. Ce dernier déclare :

Brad avait ce personnage complexe, et je voulais une complexité pour le mien pour que ce ne soit pas une simple bataille entre le bien et le mal.

Les scénaristes ajoutent donc la sous-intrigue durant laquelle Tom O'Meara est témoin de la bavure de son collègue Edwin Diaz (Rubén Blades). Le script pour lequel Brad Pitt avait donné son accord en ressort complètement transformé, en grande partie pour Harrison Ford, ce qui complique la production, comme l'admet la star des sagas Indiana Jones et Star Wars :

J'ai travaillé avec un scénariste et tout à coup, on a tourné sans avoir de script sur lequel Brad et moi étions d'accord. Nous avions tous les deux des idées différentes. Je comprends pourquoi il voulait garder sa vision et pourquoi je voulais garder la mienne - ou l'imposer, et il est légitime de dire que c'est ce que Brad ressentait. C'était compliqué.