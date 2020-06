Enter the Fat Dragon : une bande-annonce totalement WTF avec Donnie Yen

Une nouvelle bande-annonce de « Enter the Fat Dragon » vient d'être dévoilée. Découvrez cette comédie totalement « what the fuck » portée par la star internationale Donnie Yen, totalement méconnaissable.

Enter the Fat Dragon est un remake d'un film éponyme de 1978. Réalisé par Wong Jing et Kenji Tanigaki, il s'agit d'une comédie totalement décalée portée par Donnie Yen. Ce dernier habitué aux rôles sérieux, est ici totalement méconnaissable. Grimé d'une prothèse pour le rendre obèse, l'acteur s'engouffre dans cette comédie d'action décalée, pour une sortie en VOD le 14 juillet prochain.

Digne héritier de Jackie Chan

Donnie Yen est un acteur chinois extrêmement respecté. Un artiste de haute volée qui a tourné dans des classiques incontournables. Il est notamment célèbre pour son incarnation du maître de Bruce Lee dans la saga Ip Man. Dernièrement, il était aussi à l'affiche de Rogue One dans le rôle de Chirrut Imwe. Donnie Yen sera d'ailleurs de retour au cinéma dans deux films très attendus cet été, à savoir Ip Man 4 et Mulan.

Mais le 14 juillet prochain, Donnie Yen sera également le héros d'un autre type de production. Il est la tête d'affiche de la comédie Enter the Fat Dragon, un genre qu'il n'a pas encore expérimenté. Donnie Yen semble suivre les traces de son prédécesseur Jackie Chan, devenu célèbre à l'international pour avoir tourné dans de nombreuses comédies d'action américaines.

Enter the Fat Dragon promet d'être une comédie totalement décérébrée dans laquelle Donnie Yen est recouvert de maquillage, de prothèses et d'un costume original le transformant. Jamais Donnie Yen n'est apparu sous cet accoutrement et avec autant de dérision.

La bande-annonce présente l'acteur dans la peau d'un policier envoyé dans une mission périlleuse. Même grimé au possible, Donnie Yen prouve une fois de plus son talent pour les arts martiaux et les chorégraphies. La bande-annonce dévoile une tonne d'action sans s'attarder sur l'intrigue, capitalisant le plus possible sur l'aspect divertissant. Enter the Fat Dragon devait initialement sortir en février dans les cinémas asiatiques. Mais à cause de la pandémie de Covid_19, le long-métrage devra se contenter d'une sortie directe en VOD. Enter the Fat Dragon est attendu le 14 juillet prochain en digital, Blu-ray et DVD.