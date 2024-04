Ce soir à la TV : pourquoi ce thriller très brutal est la suite "spirituelle" de Man of Fire

Sorti en 2023, "Equalizer 3" rassemble l'acteur Denzel Washington et l'actrice Dakota Fanning. Une réunion qui fait dire au réalisateur de la trilogie "Equalizer" Antoine Fuqua que son film est une sorte de suite au film d'action culte de Tony Scott en 2004.

L'invincible Denzel Washington

Sacré meilleur acteur du 21e siècle par le New York Times en 2020, Denzel Washington s'illustre avec brio dans tous les genres cinématographiques - à l'exception notable de la comédie - depuis ses débuts dans Coriolanus en 1979. Que ses performances soit nourries d'une matière politique ou appartiennent au plus pur divertissement, ses talents ont fait de lui un des acteurs les plus demandés et emblématiques du cinéma américain.

Training Day ©Warner Bros.

Au premier rang de ses prestations musclées et violentes dans des films policiers et d'action, on retient évidemment celle de Training Day, qui lui vaut l'Oscar du Meilleur acteur en 2003, celle dans Man on Fire (2004) de Tony Scott - dont il fut l'acteur fétiche dans les années 2000-, ou encore dans la trilogie Equalizer d'Antoine Fuqua, après leur première glorieuse collaboration pour Training Day.

Equalizer 3, un petit air de "déjà vu"... (vous l'avez ?)

En 2023, à l'âge de 68 ans, il reprend pour Equalizer 3 son rôle de Robert McCall, ex-Marine et ancien du renseignement militaire, justicier et défenseur des opprimés, expert dans l'art de brutaliser et éliminer les bad guys. Dans ce troisième opus, il donne notamment la réplique à l'actrice Dakota Fanning, de 40 ans sa cadette.

Depuis qu'il a renoncé à sa vie d'assassin au service du gouvernement, Robert McCall peine à enterrer les démons de son passé et trouve un étrange réconfort en défendant les opprimés. Alors qu'il pense avoir trouvé un havre de paix dans le sud de l'Italie, il découvre que ses amis sont sous le contrôle de la mafia locale. Quand les évènements prennent une tournure mortelle, McCall sait exactement ce qu'il doit faire : protéger ses amis en s'attaquant directement à la pègre.

Si le clin d'oeil qu'est cette réunion entre Denzel Washington et Dakota Fanning a pu échapper à une partie du public, les fans de Man on Fire ont été ravis de retrouver le duo du film de Tony Scott, dans lequel Denzel Washington incarnait un ancien agent de la CIA reconverti en garde du corps de la très jeune Lupita incarnée par Dakota Fanning, alors âgée de 10 ans. Et cette référence était très consciente pour Antoine Fuqua.

"C'est Man on Fire, mais des années plus tard"

Dans une interview accordée à ComicBook.com au moment de la sortie d'Equalizer 3, a été posée à Antoine Fuqua la question de savoir si son film pouvait être envisagée comme une suite "spirituelle" de Man on Fire, avec le retour du duo Washington - Fanning. Le réalisateur a ainsi répondu :

Nous n'en avons jamais parlé tous ensemble, mais j'y ai pensé de cette manière. Quand Dakota a dit qu'elle était intéressée par le projet, j'ai pensé : "Ah oui ! C'est "Man on Fire", mais des années plus tard" - et c'est bien ce que Denzel fait, vous voyez ? Mais je ne leur en ai jamais parlé parce que, dans ces moments ensemble, ils étaient dans leurs personnages pour "Equalizer 3". Mais quand on les voit ensemble - quand moi je les voyais sur le plateau -, je pensais : "Yeah..." (rires).

Equalizer 3 ©Warner Bros.

Dans Equalizer 3, presque vingt ans après Man on Fire, Dakota Fanning n'est plus une enfant et elle incarne l'agente de la CIA en poste dans cette région de l'Italie. Mais d'une certaine manière, elle reste sous la "protection" de Denzel Washington, puisque Robert McCall protège et sauve à un moment son personnage, Emma Collins, d'une tentative de meurtre.

Si évidemment Equalizer 3 et Man on Fire n'ont sur le fond rien à voir, ils partagent cependant l'extrême brutalité de leur action, en plus de cette réunion d'un duo de cinéma devenu, avec le temps, iconique.