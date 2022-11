Equalizer 3 : des détails de l'intrigue du film avec Denzel Washington dévoilés

Après avoir fait l'actualité pour une sombre histoire de cocaïne saisie pendant la production, "Equalizer 3" se dévoile un peu plus avec des éléments révélés sur son intrigue et son casting.

Robert McCall, la dolce vita ?

On avait récemment vent d'un malheureux fait divers sur le tournage du troisième opus de la saga Equalizer, qui se déroule actuellement en Italie sous la direction d'Antoine Fuqua. Un mort et une conséquente saisie de cocaïne impliquant des employés italiens chargés de la restauration sur place qui ont fait quelques gros titres en Italie et aux États-Unis et attisé la curiosité à propos d'Equalizer 3.

Robert McCall (Denzel Washington) - Equalizer ©Sony Pictures

Les nouvelles plus récentes sont plus heureuses, puisqu'on en apprend un peu plus sur le lieu où se déroulera l'intrigue, et sur une nouvelle addition au casting.

Une intrigue située entièrement dans une petite ville italienne

C'est dans une interview exclusive donnée à Page Six par Eugenio Mastrandrea, acteur italien révélé par la mini-série mélodramatique Le Goût de vivre, qu'on apprend ainsi que l'intrigue du film se déroulera entièrement sur une petite ville de la côte amalfitaine. Si l'histoire film se montre authentique quant à l'endroit où il est tourné, ce serait donc la ville de Maiori. Par ailleurs, il semblerait que Robert McCall (Denzel Washington) ait fort à faire avec la population locale.

Pas besoin de trop enquêter pour comprendre que le justicier aura très vraisemblablement en face de lui la mafia locale, à savoir la Camorra, particulièrement implantée dans toutes les strates de la société.

Des choses vraiment graves arrivent et elles impliquent tous les habitants de la ville. Et l'histoire se déroule entièrement dans cette petite ville.

Lino (Eugenio Mastrandrea) - Le Goût de vivre ©Netflix

Un policier incarné par une révélation de Netflix

Autre information, un policier italien animera l'intrigue d'Equalizer 3. Un personnage interprété par Eugenio Mastrandrea, qui se trouve là un rôle potentiellement très porteur pour la suite de sa carrière. Après Zoe Saldana dans Le Goût de vivre, il donnera donc la réplique à Denzel Washington. On a vu pire comme partenaires de jeu... L'acteur italien se dit d'ailleurs impressionné quant à cette collaboration. Il rejoint au casting la star du film ainsi que Dakota Fanning, Gaia Scodellaro et David Denman.