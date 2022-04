Equalizer 3 : le film est officialisé et a une date de sortie

C'est une franchise qui s'installe et prend ses aises ! Après "Equalizer" en 2014 et "Equalizer 2" en 2018, Denzel Washington et Antoine Fuqua vont développer l'histoire de Robert McCall avec un troisième film. À 67 ans, l'acteur de "Training Day" et "The Tragedy of Macbeth" va donc de nouveau montrer ses talents pour la bagarre.