Equalizer 3 : Denzel Washington se prépare pour un troisième film

Jamais deux sans trois. Après les deux premiers films "Equalizer", sortis en 2014 et 2018, Denzel Washington et Antoine Fuqua devraient remettre le couvert pour un troisième opus en 2022. Une excellente nouvelle pour les fans du justicier, toujours prêt à se rendre violemment utile.

Denzel Washington va reprendre les armes

En 2014, Denzel Washington prend le rôle de Robert McCall, ancien agent secret au passé forcément mystérieux, qui travaille maintenant dans un magasin de bricolage à Boston. Méthodique, calme et serviable, il va venir en aide à une jeune prostituée interprétée par Chloë Grace Moretz et démanteler un réseau de proxénétisme. Autant pour expier les péchés de son ancienne vie que pour se rendre utile, il va devenir "The Equalizer", un justicier des temps modernes. Thriller d'action violent, réalisé par Antoine Fuqua, Equalizer est un succès - il engrange 192 millions de dollars au box-office mondial -, suivi ainsi d'un second opus en 2018. Et si rien n'a encore été officialisé, l'acteur a cependant déclaré qu'un troisième film était à son programme de 2022 !

Equalizer ©Sony Pictures Releasing France

C'est en effet dans une interview donnée à Collider que le célèbre acteur, actuellement à l'affiche du film de Joel Coen The Tragedy of Macbeth sur Apple TV+, en a fait l'annonce.

Le troisième "Equalizer" a été écrit, alors c'est dans mon planning. Il faut donc que je me prépare à de nouveau cogner des gens. (...) "The Tragedy of Macbeth" et maintenant revenir à la baston. On ne peut pas rêver mieux n'est-ce pas ?

À l'aise dans tous les genres, acteur parmi les plus doués et prolifiques de sa génération, Denzel Washington a déjà prouvé qu'il était aussi un maître de l'action violente. Les deux premiers Equalizer mis à part, on pense par exemple à Training Day ou encore Man of fire. Et comme le montre à la chaîne Liam Neeson, il y a aujourd'hui une forte demande pour de l'action menée par des "vétérans".

Antoine Fuqua en négociations pour revenir à la réalisation

Pour parfaire le projet, toujours selon Collider, le réalisateur des deux premiers films Equalizer Antoine Fuqua sera là pour assurer la mise en scène de ce troisième opus. Il devrait s'y mettre juste après Emancipation, thriller d'action historique avec Will Smith dont la production a été longtemps retardée par la pandémie. On a très hâte de retrouver la paire Fuqua et Washington, partant en effet du principe qu'ils gratifieront le public de scènes d'action jouissives comme celle ci-dessous.