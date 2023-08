Equalizer 3 marque-t-il la fin de la saga ? Denzel Washington répond

Près de dix ans après la sortie du premier volet, Denzel Washington incarne à nouveau Robert McCall dans "Equalizer 3". Un nouvel opus qui a de grandes chances d'être le dernier de la saga selon l'acteur.

Equalizer 3 : les vacances italiennes de Denzel Washington

Robert McCall (Denzel Washington) coule des jours heureux dans Equalizer 3, du moins au début du film. Dans ce troisième volet toujours orchestré par Antoine Fuqua (Training Day), le justicier pense avoir trouvé un havre de paix dans le sud de l'Italie. Jusqu'à ce que des mafieux ne viennent terroriser la ville. Déterminé à défendre les habitants victimes des gangsters, l'ancien agent des services secrets se remet à empiler les cadavres.

Equalizer 3 ©Sony Pictures Entertainment

S'il marque donc les retrouvailles entre Denzel Washington et Antoine Fuqua, Equalizer 3 marque également celles entre l'acteur et Dakota Fanning, près de vingt ans après Man on Fire. Au vu de la bande-annonce, la comédienne incarne une enquêtrice qui suspecte Robert McCall d'être à l'origine d'un véritable massacre.

La fin pour Robert McCall ?

Cet affrontement contre la mafia italienne est probablement le dernier pour le justicier, d'après les déclarations de Denzel Washington. Interrogé par Empire, le lauréat de deux Oscars a expliqué que son personnage ne devrait plus avoir besoin de reprendre les armes dans le futur.

Robert McCall (Denzel Washington) - Equalizer 3 ©Sony Pictures Entertainment

L'acteur a également assuré qu'en tournant le premier volet sorti en 2014, il ne s'attendait absolument à reprendre son rôle dans deux suites :

Je ne veux pas dire qu'il a trouvé le bonheur, et je ne veux pas tout dévoiler, mais il rencontre quelqu'un de charmant, dans une charmante ville et semble être en paix. Ça semble être le moment idéal pour s'arrêter. Presque dix ans après la sortie du premier film, ça marque la fin d'un chapitre. Je ne savais pas qu'il y en aurait trois. Je ne le savais vraiment pas lorsque nous avons fait le premier, je ne savais pas comment ça allait se terminer.

Equalizer 3 est à découvrir au cinéma dès le 30 août 2023.