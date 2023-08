Equalizer : Denzel Washington rajeuni pour un prequel ?

Après avoir donné de sa personne en 2014 puis en 2018 dans Equalizer et sa suite, Robert McCall (Denzel Washington) espère enfin pouvoir couler des jours heureux dans Equalizer 3. Dans ce chapitre final toujours orchestré par Antoine Fuqua (Training Day, Les 7 Mercenaires), l'ancien agent des services secrets pense avoir trouvé son havre de paix dans le sud de l'Italie. Mais lorsque des mafieux viennent semer la terreur dans la ville où il s'est installé, le justicier reprend les armes.

Pour Denzel Washington, ce nouveau volet de la saga avec lequel il retrouve Dakota Fanning après Man on Fire marque probablement la fin des aventures de Robert McCall. Lors d'un entretien accordé à Empire, l'acteur a récemment déclaré :

Je ne veux pas dire qu'il a trouvé le bonheur, et je ne veux pas tout dévoiler, mais il rencontre quelqu'un de charmant, dans une charmante ville et semble être en paix. Ça semble être le moment idéal pour s'arrêter. Presque dix ans après la sortie du premier film, ça marque la fin d'un chapitre. Je ne savais pas qu'il y en aurait trois. Je ne le savais vraiment pas lorsque nous avons fait le premier, je ne savais pas comment ça allait se terminer.

Néanmoins, Antoine Fuqua n'est visiblement pas encore prêt pour les adieux avec Robert McCall. Inspiré par les procédés utilisés pour Indiana Jones et le Cadran de la destinée, le réalisateur n'est pas contre l'idée d'explorer le passé du personnage, en rajeunissant numériquement son interprète Denzel Washington. Interrogé par NME, le cinéaste a déclaré :

Précisant qu'il n'en a pas encore parlé à Denzel Washington, Antoine Fuqua a ajouté :

J'ai vu le film avec Harrison Ford et je sais qu'il y a d'autres films à venir. Je crois que Sony en a un qui sortira bientôt avec Tom Hanks (Here de Robert Zemeckis, ndlr). Et j'entends dire que la technologie s'améliore de plus en plus. Donc, je suis en train de surveiller tout ça pour voir comment ça évolue.