Escape Game 2 : pourquoi la version longue change complètement le film et la fin

[ATTENTION, cet article contient des spoilers !] "Escape Game 2 : Le monde est un piège" a été privé d'une sous-intrigue importante lors de sa sortie au cinéma. Focus sur la version longue du film, dont la fin est complètement différente.

Escape Game 2 : les épreuves de Minos reprennent

En 2019, l'étrange société Minos apparaît pour la première fois au cinéma dans Espace Game. L'objectif de cette mystérieuse entreprise : étudier le comportement humain ainsi que l'instinct de survie en soumettant plusieurs candidats triés sur le volet à des épreuves dangereuses, et surtout mortelles. Deux ans plus tard, les deux rescapés de ces jeux terrifiants, Zoey (Taylor Russell) et Ben (Logan Miller), font leur retour dans Escape Game 2 : Le monde est un piège avec la ferme intention de lever le voile autour des agissements de Minos.

Escape Game 2 : Le monde est un piège ©Sony Pictures Entertainment

C'était sans compter sur le pouvoir machiavélique de l'entreprise, qui les propulse dans une nouvelle partie dès leur arrivée à New York. Pour ce deuxième round toujours orchestré par Adam Robitel (L'Étrange cas Deborah Logan, Insidious : La dernière clé), la société a réuni les gagnants des précédentes épreuves. L'occasion de déterminer qui sera le meilleur parmi les meilleurs, en les confrontant notamment à des sables mouvants et à une pluie très acide...

Une version longue qui change tout

ATTENTION, les lignes qui suivent contiennent des spoilers !

Dans les dernières minutes de la version cinéma d'Escape Game 2, Zoey, Ben et Amanda (Deborah Ann Woll) parviennent à s'échapper. Après avoir miraculeusement survécu aux événements du premier volet, Amanda révèle aux héros qu'elle a été contrainte d'aider Minos à concevoir ses parties meurtrières pour sauver sa fille Sonya, enlevée par l'entreprise. Et au cours de l'ultime scène, Zoey découvre que le pouvoir de la société s'étend bien au-delà de ses locaux, lorsqu'un nouvel escape game démarre alors qu'elle se trouve à bord d'un avion avec Ben.

Claire (Isabelle Furhman) - Escape Game 2 : Le monde est un piège ©Sony Pictures Entertainment

Une conclusion qui ouvre la porte à un troisième opus, laissant penser que Minos est capable du pire n'importe où. Cette fin n'a pas grand-chose à voir avec celle de la version longue, disponible dans le Blu-ray du film. Dotée de huit minutes supplémentaires et montée différemment, cette version introduit trois nouveaux personnages absents du long-métrage présenté en salles, mais se passe cependant du retour hasardeux d'Amanda.

Au cours de l'ouverture, les spectateurs font la connaissance de Claire (Avianah Abrahams), une petite fille dont le père Henry (James Frain) n'est autre que le créateur de ces terribles épreuves. Après s'être opposée à son projet de vouloir massacrer de pauvres âmes en s'amusant, son épouse Sonya (Tanya van Graan) périt dans un sauna un poil trop chauffé. Des années plus tard, Claire (désormais incarnée par Isabelle Fuhrman, célèbre pour Esther) aide Zoey et Ben à se sortir du pétrin. Elle leur prétend qu'elle a été séquestrée par son paternel et qu'elle compte détruire Minos mais au cours des ultimes révélations, le spectateur apprend qu'elle est une tueuse particulièrement sadique depuis sa tendre enfance et qu'elle a tout manigancé.

Claire n'a pas hésité à se débarrasser de sa mère et fait désormais de même avec son père. N'ayant plus à s'embarrasser avec la moindre considération familiale, cette psychopathe affirme pouvoir enfin exploiter pleinement son potentiel et donc mettre au point des escape game encore plus cruels... que le public n'est hélas pas près de découvrir, puisque le personnage a été abandonné dans la version cinéma.