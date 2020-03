Escape Game 2 : sortie repoussée pour la suite

Vous avez aimé ? Partagez :

La mode des escape games a séduit du monde en demande de sensations fortes. Très réactif, le cinéma n’a pas tardé de s’emparer de ces jeux grandeur nature. Le film « Escape Game » doit avoir un second épisode mais sa sortie vient d’être repoussée de plusieurs mois.

Gentillet, Escape Game est le genre de film d’horreur qui se regarde sans déplaisir mais qui n’a pas grand chose d’extraordinaire à mettre en avant pour se démarquer de la masse. Ça sera largement suffisant pour certains et le box-office a témoigné de l’intérêt du public. Fait pour même pas 10 millions de dollars, il en a rapporté 155,7 millions à travers le monde. Pour répondre à ce petit succès, un second opus a vite été mis sur rails. Le premier, sorti en début d’année dernière, ne restera pas seul bien longtemps puisque sa suite est prévue pour 2020. Mais il faudra attendre un peu plus que ce qui était prévu initialement !

Deadline annonce qu’Escape Game 2 voit sa date de sortie repoussée de plusieurs mois. Programmé au 14 août prochain aux USA, il arrivera en toute fin d’année, à la date du 30 décembre. Si le média annonce que la crise du coronavirus n’est pas la raison de ce report, on ne peut s’empêcher de croire qu’elle doit avoir une petite influence, surtout pour décaler au maximum une arrivée en Chine – un marché à ne jamais négliger. En France, Escape Game 2 devait débarquer le 26 août. Aucune nouvelle date n’est donnée pour chez nous mais soyez assurés qu’elle en aura une.

Escape Game 2 en fin d’année, une bonne stratégie ?

En déguerpissant de la fin de la période estivale, Sony évite à son film de se retrouver confronté à Malignant, le nouvel essai horrifique de James Wan (12 août en France, le 14 aux USA). Sauf que la fin d’année est un créneau généralement très occupé et on ne sait pas si Escape Game 2 va faire son trou en décembre/janvier. Pour vous donner un aperçu du calendrier, The Last Duel de Ridley Scott sort le 8 janvier aux USA (13 janvier en France), Dune de Denis Villeneuve le 18 décembre (23 décembre en France) et on peut compter News of the World de Paul Greengrass comme une sortie à surveiller le 25 décembre. Avec un budget qu’on imagine encore une fois assez peu élevé, Escape Game 2 devrait largement se rentabiliser et finir dans le positif.

Taylor Russell et Logan Miller reviennent devant la caméra d’Adam Robitel, avec Holland Roden, Isabelle Fuhrman, Thomas Cocquerel, Indya Moore et Carlito Olivero au casting.