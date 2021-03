Esther : découvrez la fin alternative du film d'horreur

Connaissez-vous la fin alternative du thriller horrifique "Esther" ? Découvrez-là ci-dessous. Attention ! Cet article contient des spoilers sur le film !

Esther : quelque chose ne va pas chez elle

Sorti sur les écrans français en décembre 2009, Esther est un thriller horrifique mis en scène par le réalisateur espagnol Jaume Collet-Serra. Vera Farmiga et Peter Sarsgaard y interprètent un couple déjà parent de deux jeunes enfants, qui cherche à adopter un troisième bambin. En visite dans un orphelinat, leur attention se porte sur une jeune fille nommée Esther, qui ne tarde pas à rejoindre l'heureuse fratrie. Si à première vue, l'enfant semble très gentille et polie, son attitude va rapidement changer, et elle ne va pas tarder à mettre en danger de mort tous les membres de sa famille.

Esther ©Warner Bros

La raison ? L'orpheline n'est en réalité pas une fillette, mais une adulte psychopathe nommée Lena Klammer, atteinte d'une forme rare de nanisme, qui s'est évadée d'un établissement dans lequel elle était soignée pour ses troubles mentaux.

Ce twist malin a surpris bon nombre de spectateurs au moment de la sortie du film, et la prestation habitée d'Isabelle Furhman est restée dans les mémoires, notamment lorsqu'elle dévoile son vrai visage, et décide de se venger.

Découvrez la fin alternative

Dans la fin originale du film, "Esther" se bat contre sa mère adoptive sur un lac gelé, sous les yeux de sa jeune soeur. Après plusieurs minutes de lutte acharnée, la première se fait tuer par la seconde. Mais cette séquence a failli être bien différente.

Dans la fin alternative, disponible ci-dessous, "Esther" parvient à se relever après une lutte (dans la véranda cette fois) et s'apprête devant un miroir brisé. Le visage ensanglanté, elle descend l'escalier, et part à la rencontre de la police, en disant d'un air innocent "Bonjour, je suis Esther." On remarque sur le sol le cadavre du père de famille, tué par la jeune femme quelques minutes avant :

Esther revient bientôt au cinéma

Si cette fin alternative aurait très bien pu offrir une suite au thriller, c'est en préquel que nous aurons le plaisir de retrouver Esther (ou plutôt Lena). En effet, Isabelle Fuhrman a repris son rôle pour ce nouveau film, intitulé Orphan : First Kill, qui s'intéressera aux méfaits de la jeune femme, avant les événements du film. Nous découvrirons son parcours depuis son évasion d'un hôpital psychiatrique estonien, jusqu'à son arrivée aux États-Unis et sa rencontre avec une famille à laquelle elle s'attaquera.

L'actrice avait partagé il y a quelques mois, un aperçu du tournage, pour un film qui s'annonce aussi sanglant que le premier :

Le préquel est attendu en salles en 2022.