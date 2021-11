Esther est de retour dans une image du préquel (et elle n'a pas changé)

Sorti en 2009, "Esther" de Jaume Collet-Serra avait fait frissonner de nombreux spectateurs. Douze ans après, la petite fille (enfin...) fera son grand retour dans "Orphan : First Kill", le préquel. Et on retrouve Isabelle Fuhrman dans la peau d'Esther. Elle n'a (presque) pas changé.

Esther : une petite fille pas comme les autres

En décembre 2009, le public découvre Esther, une orpheline d'apparence normale, qui trouve le bonheur auprès d'une famille aimante. Mais rapidement, les choses dégénèrent et la petite fille (interprétée par Isabelle Fuhrman) se montre violente envers ses proches, notamment ses petits frères et soeurs adoptifs.

Esther © Studiocanal

Et pour cause. À la fin du film, on découvre qu'Esther n'est pas une enfant mais une adulte psychopathe atteinte de nanisme qui s'est échappée d'un hôpital psychiatrique estonien. De son vrai nom Lena Klammer, elle a assassiné sa première famille adoptive et s'apprêtait à faire de même avec ses nouveaux parents...

Un twist malin et dérangeant qui avait fait frissonner les spectateurs à la sortie du film.

Esther de retour dans le préquel

Douze ans après la sortie du film réalisé par Jaume Collet-Serra, Esther (ou plutôt Lena) fera son grand retour dans Orphan : First Kill. Il ne s'agira pas d'une suite étant donné qu'elle mourrait à la fin du premier film, mais d'un préquel. On la retrouvera donc à son arrivée aux États-Unis, après son évasion en Estonie, quand elle commet son premier meurtre.

Isabelle Fuhrman sera de retour pour l'interpréter, même si elle n'est plus une fillette aujourd'hui (elle était âgée de 12 ans, et en a 24 aujourd'hui). Pour la faire paraître plus jeune, les équipes du film utiliseront des effets visuels, mais également du maquillage. L'actrice a partagé une photo du tournage d'Orphan : First Kill dans laquelle elle se remet dans la peau d'Esther. Et le résultat est troublant :

Il y a quelques mois, Isabelle Furhman avait déclaré :

Le film n'est pas du tout ce que les gens attendent. Et c'est ce qui m'a poussée à vouloir le faire. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait au cinéma. Qu'une actrice adulte reprenne un rôle qu'elle avait enfant. C'était à la fois très dur, et très rigolo à faire. À l'époque, je jouais une adulte cachée dans un corps d'enfant, mais j'étais une enfant. Cette fois, je suis une adulte, et je dois me comporter comme une enfant de 10 ans.

Orphan : First Kill ne dispose pas encore d'une date de sortie.