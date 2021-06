Esther : le préquel s'annonce "choquant"

Le thriller horrifique "Esther" va avoir droit à un préquel baptisé "Orphan : First Kill", plus de dix ans après la sortie du premier film. Isabelle Fuhrman reprendra le rôle d'Esther, et a livré ses premiers sentiments sur le film qui s'annonce "choquant"...

Esther : un thriller horrifique marquant

Sorti dans les salles en décembre 2009, le thriller horrifique Esther est resté en mémoire de nombreux spectateurs. Mis en scène par Jaume Collet-Serra, le film racontait l'histoire d'une jeune orpheline, Esther (Isabelle Fuhrman), qui trouvait enfin une famille aimante. Ses deux parents adoptifs (interprétés par Peter Sarsgaard et Vera Farmiga), d'abord sous le charme de la petite fille, se rendaient vite compte que quelque chose ne tournait pas rond chez elle. Et pour cause.

Esther (Isabelle Fuhrman) © Warner Bros

Esther n'était en fait pas une enfant, mais une dangereuse adulte psychopathe, atteinte d'une forme de nanisme qui ne la faisait pas grandir. De son vrai nom Lena Klammer, elle s'était échappée d'un hôpital psychiatrique estonien, et s'était réfugiée dans un orphelinat aux États-Unis où elle se faisait passer pour une enfant. Cette révélation, qui arrivait à la toute fin du film, avait fait frissonner des millions de spectateurs et avait fait d'Esther une vraie bonne surprise horrifique et dérangeante. Surtout dans sa dernière partie.

Le préquel va "choquer les spectateurs"

À la surprise générale, Esther (ou plutôt Lena) reviendra bientôt sur les écrans dans un préquel. Baptisé Orphan : First Kill, le film reviendra sur les origines de Lena Klammer, à l'époque où s'est enfuie de l'hôpital psychiatrique, et a commis son premier meurtre. Isabelle Fuhrman sera de retour dans le rôle. Pour être raccord avec le film sorti en 2009, l'actrice aura droit à un de aging, pour paraître plus jeune (elle avait 12 ans lors du premier film). Lors d'une récente interview donnée à Collider, cette dernière a partagé ses premiers sentiments sur le film. Et à l'entendre, ça promet d'être angoissant.

Je crois que le public va être choqué par l'histoire. C'est très différent de ce que les spectateurs s'attendent à voir (...) c'est vraiment un film sur l'arrivée d'Esther aux États-Unis

a déclaré Isabelle Fuhrman, avant d'ajouter :

Le film n'est pas du tout ce que les gens attendent. Et c'est ce qui m'a poussée à vouloir le faire. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait au cinéma. Qu'une actrice adulte reprenne un rôle qu'elle avait enfant. C'était à la fois très dur, et très rigolo à faire. À l'époque, je jouais une adulte cachée dans un corps d'enfant, mais j'étais une enfant. Cette fois, je suis une adulte, et je dois me comporter comme une enfant de 10 ans.

Orphan : First Kill mis en scène par William Brent Bell (The Boy) ne dispose pas encore d'une date de sortie. Au casting, on retrouve également Julia Stiles dans un rôle-clé.

Il y a quelques mois, Isabelle Fuhrman avait partagé une photo ensanglantée du tournage :