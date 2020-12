Esther : première image sanglante sur le tournage du préquel

L'orpheline psychopathe est de retour dans "Esther 2" ou presque ! Un préquel du film d'horreur est en préparation et il s'annonce sanglant si l'on en croit la première photo de tournage dévoilée par l'actrice Isabelle Fuhrman. ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS sur la fin du film "Esther" !

Esther : une enfant pas comme les autres

Sorti sur les écrans français en décembre 2009, Esther est un thriller horrifique mis en scène par Jaume Collet-Serra (Instinct de survie).

Esther est une jeune orpheline, gentille et polie à première vue, qui trouve enfin le bonheur auprès d'une famille aimante, qui possède déjà deux enfants biologiques. Mais très vite, le comportement de la jeune fille commence à intriguer ses nouveaux parents (interprétés par Vera Farmiga et Peter Sarsgaard) : elle se montre de plus en plus violente avec son entourage. C'est sûr, quelque chose ne va pas chez elle.

Thriller angoissant et malsain à souhait, Esther délivrait toute sa force dans le dernier acte qui renfermait un twist malin : l'orpheline n'était pas une fillette, mais une adulte psychopathe nommée Lena Klammer, atteinte d'une forme rare de nanisme, qui s'était évadée d'un établissement dans lequel elle était soignée pour ses troubles mentaux et avait été recueillie dans un orphelinat.

Elle est de retour et ça s'annonce sanglant !

À la surprise générale, nous apprenions il y a quelques mois que le film allait avoir droit à un nouveau chapitre. Non pas une suite comme vous pouvez l'imaginer, mais un préquel, sur l'origine d'Esther (ou plutôt de Lena) et surtout, sur ses premiers meurtres.

Intitulé Orphan : First Kill, ce nouveau film mis en scène par William Brent Bell (qui s'était déjà attaqué à un enfant pas très net dans The Boy), s'intéressera au parcours de la tueuse, depuis son évasion d'un hôpital psychiatrique estonien, jusqu'à son arrivée aux États-Unis et sa rencontre avec une famille à laquelle elle s'attaquera (dans le film de 2009 il était question d'une famille qu'"Esther" avait décimée après que le père a refusé ses avances).

L'actrice Isabelle Fuhrman sera de retour dans la peau de la tueuse. Pour que son physique soit raccord avec celui du premier film, le studio aura recours à des effets spéciaux (notamment pour sa taille) et à une bonne dose de maquillage.

C'est d'ailleurs pendant une séance make-up que l'actrice, âgée de 23 ans aujourd'hui, a partagé une photo des coulisses très sanglante. De quoi augurer des meurtres sordides !

Orphan : First Kill devrait arriver dans les salles en 2022.