Esther : un préquel du film d’horreur est en préparation

Sorti en 2009, le film d’horreur Esther va avoir droit à un préquel mis en scène par le réalisateur de The Boy et The Devil Inside. ATTENTION ! SI VOUS N’AVEZ PAS VU ESTHER, CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR L’INTRIGUE !

Sorti dans les salles françaises en 2009, Esther mis en scène par Jaume Collet-Serra est un des incontournables du cinéma horrifique de ces dernières années. Si vous ne l’avez pas encore vu, nous vous conseillons de ne pas continuer la lecture de cet article.

Esther : les origines

Dans le film de 2009, nous faisions connaissance avec une mystérieuse fillette orpheline du nom d’Esther, qui trouvait une famille adoptive aimante. Si tout semblait normal au début, son comportement devenait de plus en plus étrange au fil des jours, et elle finissait par s’en prendre violemment aux membres de la famille, à commencer par ses jeunes frères et soeurs. À la fin du film, nous apprenions qu’Esther n’était en réalité pas une enfant, mais une adulte de 33 ans atteinte d’une forme rare de nanisme, nommée Lena Klammer, qui s’était échappée d’un hôpital psychiatrique et avait été recueillie dans un orphelinat.

Onze ans après la sortie du film, nous apprenons aujourd’hui via The Hollywood Reporter, qu’un préquel d’Esther est en préparation. Il sera mis en scène par William Brent Bell, le réalisateur de The Boy et Devil Inside.

Si nous ne connaissons pas encore les dessous de l’intrigue, nous devrions en apprendre davantage sur l’histoire de Lena Klammer avant qu’elle ne soit recueillie par sa famille adoptive.

À la fin d’Esther, nous apprenions, entre autres, que la jeune femme avait tué une famille de sept personnes après que le père a refusé ses avances. Elle avait mis le feu à leur maison. Il y a fort à parier que cette histoire soit un élément important de ce préquel.

D’après les premières informations, le tournage du film devrait débuter à la fin de l’année. Il n’y a pas encore de date de sortie ni de casting annoncés.