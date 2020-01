Eternals : des nouvelles photos de Kit Harington teasent une romance

Vous avez aimé ? Partagez :

Des nouvelles images prises sur le tournage des « Eternals », l’une de prochaines productions Marvel, en disent long sur une romance qui sera dans le film. Elle concerne deux stars du casting, dont Kit Harington, que l’on a découvert il y a peu, pour la première fois, dans son rôle.

Eternals est le projet qui suscite le plus d’attente dans la phase 4 du MCU. Pour des raisons évidentes. Parce qu’on va enfin pénétrer dans la partie cosmique de l’univers étendu, au travers d’une histoire qui a de l’impact sur des milliers d’années. Mais aussi parce que le casting va faire cohabiter Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Barry Keoghan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek et Ma Dong-seok. Le tout, devant la caméra de Chloé Zhao, réalisatrice qu’on a vu opérer exclusivement dans le cadre du cinéma indépendant et qui change complètement d’environnement pour son nouvel essai.

On a déjà pu voir plusieurs stars en action dans des photos pas du tout officielles captées par des petits malins sur les différents plateaux – la production navigue entre plusieurs pays. Kit Harington et Gemma Chan étaient les derniers en date à se montrer, lors de prises de vue qui se sont déroulées en Grande-Bretagne. Nous pouvions les voir, en train de marcher dans un parc, dans des tenues civiles. Le site Page Six apportent de nouveaux éléments avec des clichés frais. Et ils ne vont pas manquer de faire réagir !

Une histoire d’amour au coeur des Eternals ?

Comme vous pouvez le voir, les deux acteurs qui incarnent Black Knight et Sersi s’embrassent. Il ne fait aucun doute qu’ils vont vivre une romance dans le scénario mais on manque encore d’éléments pour savoir dans quelle mesure cette partie va affecter l’ensemble. Ce qui est sûr, c’est que ce type d’amourette n’est pas typique car lui est un homme et, elle, une éternelle. On se rappelle alors des précédentes images, où les amoureux se baladaient tranquille, avant que Sersi ne s’envole dans le ciel. En recoupant tous les éléments, on peut imaginer que leur relation sera contrariée au final (la presse britannique avait noté que la scène se déroulait à la fin du film) quand la jeune femme devra quitter la Terre pour rejoindre l’autre monde auquel elle appartient. Une simple supposition, pour le moment, qui est en accord avec l’univers des Eternals tel qu’il existe dans les comics.

La sortie du film n’étant prévue que le 4 novembre 2020, on a encore le temps de spéculer sur le sujet !