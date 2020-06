Eternals : le film Marvel pourrait répondre à ce grand mystère

Les Pierres d'infinité constituent un véritable fantasme dans le Marvel Cinematic Universe. Avant sa destruction, Thanos a pu les avoir en sa possession. Avec la fin de cet arc narratif, doit-on faire une croix sur ces puissants artefacts ? Ils pourraient revenir à l'occasion de "Eternals" !

Quand le terrible Thanos a usé du Gant de l’Infini, ce n'était pas pour rien. Une partie de l'Humanité a été réduite à néant et on a même perdu certains héros de l'univers Marvel dans la bataille. Ce méchant vaincu, il faut penser à la suite désormais. Une suite qui pourrait permettre de remonter dans le temps pour découvrir les origines des Pierres d'infinité ! Le film Eternals, second à voir le jour dans la phase 4 du MCU, est une épopée qui devrait se dérouler sur plusieurs millénaires, parce qu'il embrasse la partie cosmique de la mythologie Marvel. Réalisée par Chloé Zhao, cette nouvelle pièce du puzzle risque bien de nous faire découvrir le grand mystère entourant les origines des Pierres d'infinité.

Le Collectionneur, incarné par Benicio del Toro, avait parlé de leur conception dans Les Gardiens de la Galaxie et il semblerait que la création soit revendiquée par les Célestes, les entités qui seront au coeur d'Eternals. Pour rappel, le film va raconter la lutte que se livrent les Éternels, une race supérieure crée par les Célestes, et les Déviants, le résultat malheureux de cette même expérience. Dans Endgame, Nebula avait elle aussi évoquée le sujet en parlant des Célestes.

Mais, pour les fans, impossible encore de savoir qui a caché les Pierres à travers la galaxie. Ce nouveau film va avoir une partie qui se déroule dans un passé bien antérieur au dernier Avengers, ce qui pourrait nous permettre d'avoir des nombreux détails sur des éléments vus dans le MCU. En allant dans ce sens, un précédent rapport évoque la possibilité que Thanos soit aussi dans Eternals. Pas dans une positon de grand méchant mais durant sa jeunesse, alors qu'il est chassé par les siens.

Eternals, film majeur dans la mythologie Marvel ?

Si on essaie de savoir comment va s'agencer le scénario d'Eternals, on peut imaginer une première partie qui va expliquer tout le concept des Célestes ainsi que ce qui en découle, avec en parallèle l'introduction des différents personnages (ils sont beaucoup à faire leur entrée dans le MCU), puis une seconde partie avec l'intrigue qui va enfin s'occuper de ses propres enjeux dans une timeline plus actuelle. Ce ne sont que des suppositions et rien n'est encore confirmé par le studio. Les réponses viendront avec les premiers trailers puis définitivement lors de la sortie le 10 février 2021.