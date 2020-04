Eternals : Thanos pourrait être dans le film

Grand méchant de la fin de l'épopée Avengers, Thanos aura marqué les esprits avec des grands moyens. S'il semble désormais vaincu, rien ne dit qu'on ne le reverra pas dans d'autres films du Marvel Cinematic Universe. Une apparition dans "Eternals" n'est d'ailleurs pas à exclure.

On en aura vu des méchants redoutables dans le MCU depuis sa création. Mais aucun d'entre eux ne supporte la comparaison avec le titanesque Thanos, à l'origine de la disparition de nombreux héros. Le combat mené contre lui est littéralement un point de non-retour qui va influencer la reste de l'univers étendu et permettre de partir sur d'autres bases - sans délaisser certains anciens. Ses intentions malfaisantes qui auraient pu mettre à mal l'Humanité ont été contrariées et tout porte à croire qu'il ne devrait plus causer de mal par la suite. Mais on ne sait pas encore si la page est complètement tournée et si nous n'en entendrons plus parler pour de bon. Jim Starlin, l'homme à l'origine du personnage dans les comics, pense qu'on risque de le revoir. Et même très prochainement ! Lors d'une interview pour Comicbook.com, il laisse entendre que Thanos pourrait se montrer dans Eternals, le second film de la phase 4 du MCU.

Eh bien, je crois que son histoire n'est pas complètement terminée. Ils l'ont déjà annoncé. Je pense qu'un jeune Thanos apparaît dans Eternals. Je me souviens avoir lu ça quelque part.

Thanos déjà de retour ?

Si rien n'est encore confirmé, Thanos aurait sa place dans le film car il est de la race des Éternels. Du bon côté, il sombre peu à peu et devient ensuite un véritable méchant. Sans qu'il ne soit la principale menace du film de Chloé Zhao, il ne serait pas illogique qu'on entende parler de lui à un moment, surtout que l'intrigue doit se dérouler sur plusieurs années et dans différents endroits. Bien que la phase 4 doit instaurer une nouvelle dynamique, on se doute que des références ou des liens avec la mythologie en place seront présents. Une aussi grosse figure que Thanos peut ne pas rester au placard indéfiniment si Marvel veut continuer à exploiter son succès.

Dans une précédente interview, Jim Starlin avançait une autre hypothèse à son sujet. Il pense que si Warlock débarquait dans le MCU, Thanos aurait une grande chance de revenir sur le devant de la scène grâce aux liens existants dans les comics. Pour le moment, aucun film sur ce personnage n'est annoncé donc on attendra de voir Eternals le 10 février 2021 pour découvrir si Thanos se signale dedans.