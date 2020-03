Eternals pourrait introduire un personnage culte de l'univers Marvel

Il y a des spéculations selon lesquelles « Eternals », le prochain film du Marvel Cinematic Universe (MCU), pourrait préparer l'introduction d'un célèbre personnage Marvel et d'une certaine cité... Ce n'est pour le moment qu'une rumeur.

Depuis que Marvel Studios a affirmé que Eternals remontera le temps sur des siècles entiers, les hypothèses vont bon train. Le film réalisé par Chloé Zhao s'étendra sur plus de 7000 ans d'histoire humaine. Le long-métrage aura des connotations cosmiques et changera notre perception du MCU. C'est un film qui promet d'être ambitieux et d'offrir un regard inédit sur les super-héros. Pour rappel, le récit racontera la guerre ancestrale qui oppose les Éternels et les Déviants, deux peuples cosmiques d'une puissance rare.

L'introduction de Namor ?

Depuis que nous savons qu'Eternals remontera autant dans le temps, il y a des spéculations concernant l'introduction de Namor. Il se murmure que le long-métrage pourrait carrément présenter la chute d'Atlantis, et une configuration pour la présence de Namor dans un avenir proche.

Selon MCU Cosmic, les spectateurs auront la chance de découvrir le naufrage de l'Atlantis à l'écran, avec, pourquoi pas, la présence de Namor. Ce serait l'occasion pour la firme de préparer le terrain pour utiliser davantage le Prince des mers dans le MCU.

Eternals est un choix logique pour introduire Namor, le puissant roi d'Atlantis. Bien que cela reste encore du registre de la rumeur, il y a une certaine cohérence puisqu'une autre théorie suggère la présence de Namor dans Black Panther 2. D'ailleurs, il se peut que le personnage ait déjà été mentionné dans le début de Avengers : Endgame, quand Okoye parle de tremblements de terre sous-marins.

Namor est un personnage culte de l'univers Marvel. C'est d'ailleurs l'un des plus anciens de la firme, créé en 1939 par Bill Everett. Ce souverain d'Atlantis est un personnage indépendant, qui a ses propres problèmes. Tantôt ennemi, tantôt allié, il pense avant tout au bien-être de son peuple. Il s'oppose régulièrement au 4 Fantastiques car il aimerait faire de Jane Storm, alias La Femme Invisible, son épouse. Plus tard, les lecteurs découvrent que Namor a des gênes mutants, devenant ainsi moitié atlante, moitié mutant. Au cours de sa carrière il a rejoint de nombreuses équipes super-héroïques comme les Defenders, les Avengers et les X-Men. Un personnage culte, qui aurait parfaitement sa légitimité dans une guerre contre le Wakanda dans Black Panther 2.