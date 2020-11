Eternals : une image inédite de l’équipe de super-héros dévoilée par… Leclerc

Une image d’"Eternals" dévoilée dans un produit marketing distribué par Leclerc donne un nouvel aperçu de la future équipe de super-héros de Marvel. Le film est attendu pour le 3 novembre 2021 dans les salles.

Eternals, la nouvelle équipe de super-héros de Marvel

Réalisé par Chloé Zhao, qui a bénéficié d’une grande liberté créative pour développer l’histoire qu’elle souhaitait, Eternals introduira une nouvelle équipe de super-héros dans le MCU. Le troisième film de la phase IV de la Maison des Idées n’a pour le moment pas dévoilé grand-chose de son intrigue. On sait seulement que le film sera centré sur les Éternels, une ancienne race d’êtres humains ayant la capacité de manipuler l’énergie cosmique. Créés par les Célestes et vivant cachés sur Terre depuis des millénaires, ils vont devoir sortir de l’ombre pour affronter les ennemis les plus anciens de la race humaine, les Déviants.

Plusieurs stars ont signé pour rejoindre le MCU dans Eternals. Certains des principaux personnages que sont Thena, Ikaris, Jak, Kingo, Black Knight et Sersi sont ainsi respectivement joués par Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Najiani, Kit Harington et Gemma Chan. Le reste de la distribution éclectique du film comprend aussi Ma Dong-seok dans le rôle de Gilgamesh, Lauren Ridloff dans celui de Makkari, Brian Tyree-Henry, qui prête ses traits à Phastos, Lia McHugh, qui y joue Sprite et Barry Keoghan, que l’on verra jouer Druig.

Quand Leclerc tease le look de l’équipe d’Eternals

Le look d’Eternals, et notamment de ses principaux personnages, reste un point assez mystérieux pour le moment. Du fait de l’intrigue du film, qui devrait nous emmener à travers plusieurs siècles et nous fera découvrir des êtres cosmiques, de nombreux fans se demandent quelle sera l’esthétique qu’a choisi de donner Zhao à son long-métrage, et comment elle donnera vie aux nouveaux héros. Pour l’instant, Marvel entretient le suspense, n’ayant rien révélé d’autres que des photos de promotion ou du tournage qui ne dévoilaient pas grand-chose. Mais un nouvel aperçu de ce à quoi ressemble l’équipe des Éternels vient de faire son apparition sur la toile. Et on doit cette image à la chaine de magasins Leclerc.

Sur Twitter, l’utilisateur @yeezkie a ainsi partagé une photo d’une étiquette du futur film Marvel, obtenu dans l’un des magasins de la chaîne. Si le visuel de l’image ne permet pas de distinguer les détails des costumes de l’équipe de super-héros, cette dernière est alignée au complet. On peut ainsi distinguer de gauche à droite Sprite (McHugh), Kingo (Nanjiani), Phastos (Henry), Gilgamesh (Dong-seok), Sersi (Chan), Ikaris (Madden), Ajak (Hayek), Thena (Jolie), Druig (Keoghan) et enfin Makkari (Ridloff).

Quand verra-t-on un premier trailer d’Eternals ?

Étant donné que la sortie d’Eternals a été repoussée à novembre 2021, il faudra sans doute encore patienter avant d’avoir un premier visuel officiel de l’équipe, dans un trailer ou un poster plus révélateur. On devrait avoir droit à un premier trailer du film au début de l’année prochaine, ou en mai, quand le premier film de la phase IV du MCU, Black Widow, sortira en salles. On découvrira alors un premier réel aperçu de l’esthétique d’Eternals. Étant donné la nature cosmique des Éternels, on peut s’attendre à une esthétique jamais vue auparavant dans un film Marvel. On pourra aussi peut-être en apprendre un peu plus sur l’intrigue du film, notamment sur la place qu’y tient le personnage de Black Knight, joué par Kit Harington et absent de l’image dévoilée par Leclerc.