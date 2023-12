"On ne peut pas mentir à son corps" : le rôle d'Eva Green qui l'a la plus marquée

Alors qu'elle est à l'affiche de "Les Trois Mousquetaires : Milady", Eva Green nous a expliqué quel rôle l'avait la plus marquée dans sa carrière. Sans surprise, il s'agit de celui de Vanessa Ives de la série "Penny Dreadful", qu'elle a tenu pendant trois ans.

Eva Green : déjà 20 ans de carrière

Il y a vingt ans, pratiquement jour pour jour, Eva Green tenait son premier rôle au cinéma dans Innocents - The Dreamers, de Bernardo Bertolucci aux côtés de Louis Garrel et Michael Pitt. Après un autre film en français (Arsène Lupin de Jean-Paul Salomé), la comédienne française s'envole de l'autre côté de l'Atlantique pour tourner sous la direction de Ridley Scott dans sa grande fresque historique, Kingdom of Heaven sortie en 2005.

Mais c'est l'année suivante qu'Eva Green devient une véritable star à l'international en décrochant le rôle de Vesper Lynd, le grand amour de James Bond (incarné pour la première fois par Daniel Craig), dans Casino Royale, mis en scène par Martin Campbell. Depuis, on a pu la voir dans divers projets, aussi bien des blockbusters que des films indépendants, jonglant toujours entre les productions francophones et internationales.

Eva Green (Miss G.) dans le film Cracks de Jordan Scott (2009) © Element Pictures

En 2023, elle est devenue Milady de Winter dans les deux films Les Trois Mousquetaires, réalisés par Martin Bourboulon. Le second volet, qui vient de sortir dans les salles, fait la part belle à son personnage, en dévoilant notamment ses failles derrière sa carapace de femme forte.

Vanessa Ives, le rôle d'une vie

Dans le cadre de la promotion de Les Trois Mousquetaires : Milady, nous avons rencontré Eva Green, pour évoquer avec elle ce rôle très dense, qui va bien au-delà de la simple figure de la femme fatale. Nous avons également discuté avec elle du rôle qui l'a la plus marquée dans sa carrière. Et sans surprise, c'est celui de Vanessa Ives, de la série Penny Dreadful, qu'elle a tenu pendant trois ans (entre 2014 et 2016), qui est ressorti.

Le personnage de Vanessa Ives dans Penny Dreadful, avec lequel j'ai vécu pendant trois ans entre guillemets, s'est imprégné en moi. Mais c'était quelque chose d'assez tourmenté, je n'aurais pas voulu que ça continue pendant des années parce qu'on ne peut pas mentir à son corps, donc ça peut devenir un petit peu sombre. Mais j'ai adoré cette expérience à plusieurs niveaux. Déjà c'est un personnage en or, extrêmement bien écrit par John Logan que je vénère. Et puis aussi la rencontre avec tous ces acteurs, y'a une famille qui se créée au bout de tous ces mois de tournage... C'est compliqué dans le sens positif, si c'était trop facile, ça serait ennuyeux

nous a confié Eva Green.

Une performance inoubliable

Vanessa Ives est un des plus beaux personnages de série créés ces dernières années. Cette héroïne, égarée dans les méandres de ses démons intérieurs tout en cherchant désespérément un rayon de lumière salvateur, a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des spectateurs. Dans le décor sombre et mystérieux du Londres victorien, elle incarnait une lutte poignante entre l'ombre et la lumière.

Eva Green s'est énormément impliquée dans ce rôle parfois très torturé, aussi bien mentalement que physiquement, et n'aurait pas pu l'interpréter plus longtemps. Dès le deuxième épisode de Penny Dreadful, Seance, mis en scène par J.A. Bayona, Vanessa entrait en transe, possédée par le diable, et s'élevait dans les airs, lors d'une séance de spiritisme. Une performance physique impressionnante d'Eva Green, qu'elle a poursuivie dans les deux autres saisons de la série, qui entraînaient de plus en plus Vanessa vers les abîmes de la noirceur, ne lui laissant que peu de répit.

Si vous n'avez pas (encore) vu Penny Dreadful, les trois saisons sont actuellement disponibles sur Paramount+.