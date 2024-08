Plus fort que Marvel et son multivers, ce film aux 7 Oscars sera bientôt disponible gratuitement

France 5 va diffuser "Everything Everywhere All at Once", succès surprise des Oscars 2023. Le film sera ensuite disponible gratuitement sur la plateforme de France TV.

Everything Everywhere All at Once : un carton inattendu

Sorti en mars 2022 aux États-Unis, Everything Everywhere All at Once a été un succès surprise. Réalisé avec un budget de 25 millions de dollars et distribué par le studio indépendant A24, le long-métrage a d'abord rapporté plus de 77 millions de dollars en Amérique du Nord. Cependant, en France, il a fallu attendre le 31 août pour le découvrir. Ceci en dépit du buzz Outre-atlantique autour de ce film pour le moins généreux qui cumule les références à la culture populaire grâce au principe d'univers parallèles tout en racontant un drame familial.

Le film suit en effet Evelyn Quan Wang, une femme sino-américaine qui tient une laverie avec son mari Waymond et entretien une relation compliquée avec sa fille Becky. De plus, elle doit faire face au service des impôts qui menace de fermer sa laverie. En plein rendez-vous pour éviter cela, elle voit son époux changer totalement d'attitude. C'est une version alternative de Waymond qui lui révèle l'existence d'un multivers qu'elle devra sauver.

Everything Everywhere All at Once ©A24

Si les fans de Marvel connaissent bien le principe du multivers, grâce notamment à Spider-Man No Way Home (2021) et Doctor Strange 2 (2022), beaucoup ont estimé que la proposition de Daniel Scheinert et Daniel Kwan était d'un autre niveau, aussi bien visuellement que dans les questionnements des protagonistes et les thématiques abordées. Voici notamment une partie de notre critique sur CinéSérie : "Everything Everywhere All at Once n'a peur de rien, ne doute de rien, et transporte son public dans un voyage halluciné qui va faire rire, pleurer et surtout impressionner".

Le film disponible gratuitement en streaming sur France TV

Nous n'étions pas les seuls à apprécier Everything Everywhere All at Once, puisqu'il a récolté 93% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes et une moyenne de 3,9/5 pour les critiques récoltées par Allociné. Mais le plus important demeure les récompenses récoltées par le long-métrage durant les mois qui ont suivi sa sortie américaine. Lors de la cérémonie des Oscars, le film est reparti avec 7 prix parmi lesquels les prestigieux Meilleur film et Meilleure réalisation. Michelle Yeoh (Meilleure actrice), Ke Huy Quan (Meilleur acteur dans un second rôle) et Jamie Lee Curtis (Meilleure actrice dans un second rôle) ont également été récompensés.

Malgré cela, Everything Everywhere All at Once n'a cumulé "que" 436 000 entrées lors de sa sortie en France (en comptant sa ressortie en mai 2023). Un score tout de même honnête pour ce type de sortie sur le marché français. Reste qu'une grande partie du public n'a pas dû voir l'Oscar du meilleur film 2023. Il sera bientôt possible de se rattraper grâce à France TV. Everything Everywhere All at Once sera d'abord diffusé le vendredi 30 août à 21h sur France 5. Puis, le long-métrage sera disponible dès le lendemain et gratuitement, pendant 30 jours sur la plateforme.